Moto2 | Gp Austria Gara: successo di Moreira, a podio Holgado e Vietti

Moto2 Austria Red Bull Ring Gara – Diogo Moreira si è aggiudicato il Gran Premio d’Austria classe Moto2, 13esimo appuntamento del Motomondiale 2025.

Il pilota dell’Italtrans Racing Team ha preso subito il comando della gara andando a tagliare il traguardo davanti al rookie del Team Aspar Daniel Holgado e al nostro Celestino Vietti (Boscoscuro Sync SpeedRS Team).

Per Moreira si tratta della seconda vittoria in Moto2 dopo Assen, la terza in carriera, arrivata in maniera perentoria. La gara è stata caratterizzata subito dopo lo start da un contatto che ha vinto coinvolti Jake Dixon e Joe Roberts.

Subito dopo Senna Agius (Intac GP) ha tamponato Ivan Ortolà (FRINSA – MSI) con anche Alonso Lopez coinvolto nell’incidente. Ad avere la peggio Agius, ritiratosi e poi andato al centro medico, ma con le sue gambe.

Un altro colpo di scena c’è stato nel corso del sesto giro, quando il leader della classifica iridata Manuel Gonzalez, che era quarto, ha avuto un problema alla moto che “tagliava” la potenza.

Otto posizioni perse e ritiro dopo pochi giri per il pilota Intact GP. Rientrato ai box si è scoperto un problema al radiatore, con un sasso che lo ha bucato, facendo si che la sua Kalex si surriscaldasse.

La gara è poi proseguita con Celestino Vietti che ha dovuto effettuare un long-lap penalty e con la caduta a 5 giri dalle fino di David Alonso, che era a podio e in lotta per la vittoria.

Quarto al traguardo Albert Arenas (Gresini), che ha preceduto il nostro Tony Arbolino (Boscoscuro Pramac Racing), Ivan Ortolà (FRINSA – MSI), Barry Baltus (Fantic Racing), Collin Veijer (Red Bull Ajo), Izan Guevara (Boscoscuro Pramac Racing) e Aron Canet (Fantic Racing), che rosicchia qualche punto in Campionato a Gonzalez.

A punti anche Filip Salac (Marc VDS Racing Team), Marcos Ramirez (Onlyfans American Racing Team), Ayumu Sasaki (RW Racing GP), Daniel Munoz (Red Bull Ajo) e Darryn Binder (Gresini).

Mattia Pasini, wild card Fantic Racing Redemption, ha chiuso 22esimo. In classifica Gonzalez è sempre in testa, ma Canet si porta a 19 punti, con Moreira staccato di 35 punti.

Foto: Valter Magatti

5/5 - (2 votes)