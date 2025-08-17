In evidenza

Moto2 | Gp Austria Gara: successo di Moreira, a podio Holgado e Vietti

Ritiro per il leader della classifica iridata Manuel Gonzalez, caduta per David Alonso, mentre era in lotta per la vittoria

di Alessio Brunori17 Agosto, 2025
Moto2 | Gp Austria Gara: successo di Moreira, a podio Holgado e ViettiMoto2 | Gp Austria Gara: successo di Moreira, a podio Holgado e Vietti

Moto2 Austria Red Bull Ring Gara – Diogo Moreira si è aggiudicato il Gran Premio d’Austria classe Moto2, 13esimo appuntamento del Motomondiale 2025.

Il pilota dell’Italtrans Racing Team ha preso subito il comando della gara andando a tagliare il traguardo davanti al rookie del Team Aspar Daniel Holgado e al nostro Celestino Vietti (Boscoscuro Sync SpeedRS Team).

Per Moreira si tratta della seconda vittoria in Moto2 dopo Assen, la terza in carriera, arrivata in maniera perentoria. La gara è stata caratterizzata subito dopo lo start da un contatto che ha vinto coinvolti Jake Dixon e Joe Roberts.

Subito dopo Senna Agius (Intac GP) ha tamponato Ivan Ortolà (FRINSA – MSI) con anche Alonso Lopez coinvolto nell’incidente. Ad avere la peggio Agius, ritiratosi e poi andato al centro medico, ma con le sue gambe.

Un altro colpo di scena c’è stato nel corso del sesto giro, quando il leader della classifica iridata Manuel Gonzalez, che era quarto, ha avuto un problema alla moto che “tagliava” la potenza.

Otto posizioni perse e ritiro dopo pochi giri per il pilota Intact GP. Rientrato ai box si è scoperto un problema al radiatore, con un sasso che lo ha bucato, facendo si che la sua Kalex si surriscaldasse.

La gara è poi proseguita con Celestino Vietti che ha dovuto effettuare un long-lap penalty e con la caduta a 5 giri dalle fino di David Alonso, che era a podio e in lotta per la vittoria.

Quarto al traguardo Albert Arenas (Gresini), che ha preceduto il nostro Tony Arbolino (Boscoscuro Pramac Racing), Ivan Ortolà (FRINSA – MSI), Barry Baltus (Fantic Racing), Collin Veijer (Red Bull Ajo), Izan Guevara (Boscoscuro Pramac Racing) e Aron Canet (Fantic Racing), che rosicchia qualche punto in Campionato a Gonzalez.

A punti anche Filip Salac (Marc VDS Racing Team), Marcos Ramirez (Onlyfans American Racing Team), Ayumu Sasaki (RW Racing GP), Daniel Munoz (Red Bull Ajo) e Darryn Binder (Gresini).

Mattia Pasini, wild card Fantic Racing Redemption, ha chiuso 22esimo. In classifica Gonzalez è sempre in testa, ma Canet si porta a 19 punti, con Moreira staccato di 35 punti.

Foto: Valter Magatti

5/5 - (2 votes)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui

moto2 Gara Red Bull Ring - GP Austria - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 10 Diogo Moreira Italtrans Racing Team 36:05.20
2 27 Daniel Holgado Cfmoto Inde Aspar Team +2.375
3 13 Celestino Vietti Sync Speedrs Team +5.351
4 75 Albert Arenas Italjet Gresini Moto2 +5.817
5 14 Tony Arbolino Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 +6.448
6 4 Ivan Ortola Qjmotor - Frinsa - Msi +7.449
7 7 Barry Baltus Fantic Racing Lino Sonego +7.625
8 95 Collin Veijer Red Bull Ktm Ajo +7.729
9 28 Izan Guevara Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 +8.056
10 44 Aron Canet Fantic Racing Lino Sonego +11.813
11 12 Filip Salac Elf Marc Vds Racing Team +13.463
12 24 Marcos Amirez Onlyfans American Racing Team +13.669
13 71 Ayumu Sasaki Rw-idrofoglia Racing Gp +15.987
14 17 Daniel Munoz Red Bull Ktm Ajo +19.611
15 15 Darryn Binder Italjet Gresini Moto2 +20.513
16 21 Alonso Lopez Sync Speedrs Team +20.609
17 9 Jorge Navarro Klint Forward Factory Team +20.953
18 99 Adrian Huertas Italtrans Racing Team +21.498
19 11 Alex Escrig Klint Forward Factory Team +24.345
20 96 Jake Dixon Elf Marc Vds Racing Team +27.714
21 84 Zonta Van Den Goorbergh Rw-idrofoglia Racing Gp +31.080
22 54 Mattia Pasini Fantic Racing Redemption +33.042
23 19 Unai Orradre Qjmotor - Frinsa - Msi +40.374
24 92 Yuki Kunii Idemitsu Honda Team Asia +41.656
25 41 Nakarin Atiratphuvapat Idemitsu Honda Team Asia +49.544

Red Bull Ring - GP Austria - Risultati Gara

Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche

Tags
Leggi altri articoli in In evidenza

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

Foto MotoGP SBK

motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00035motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00029motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00038motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00004motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00015motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00031motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00009motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00003motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00011motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00005motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00039motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00028

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news