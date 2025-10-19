Moto3 | Gp Australia: Rueda “suona” la decima, battuto Kelso, Carpe a podio

Moto3 Gp Australia Phillip Island Gara – Non si ferma più Josè Antonio Rueda, che dopo aver conquistato il Titolo della classe Moto3 in Indonesia, va a vincere la decima gara della stagione, 11esima in carriera.

Il pilota del Team Red Bull KTM Ajo ha lottato per tutta la gara con l’idolo di casa Joel Kelso (KTM LEVELUP-MTA), andando a tagliare il traguardo con 0.829s sul pilota australiano, al secondo podio nella gara di casa dopo quello del 2023.

Bellissima la lotta per il terzo gradino del podio che ha visto in lotta ben 8 piloti (staccati però di oltre 12 secondi dai primi due ndr), tra cui i nostri Luca Lunetta e Matteo Bertelle.

Ad avere la meglio dopo sorpassi e controsorpassi è stato Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo), al quarto podio stagionale, che è riuscito ad avere la meglio per soli 0.058s su Joel Esteban, chiamato a sostituire il nostro Dennis Foggia (alle prese con una polmonite, ndr) in sella alla KTM del Team Aspar.

Quinto sotto alla bandiera a scacchi il rookie Maximo Quiles (KTM Aspar), arrivato a soli 77 millesimi dal terzo posto e che ora insidia il secondo posto Mondiale ad Angel Piqueras (KTM MT Helmets – MSI, arrivato lungo all’ultima curva e che ha chiuso fuori dalla zona punti, 17esimo,ndr), distante ora solo 3 punti.

Adrian Fernandez interrompe il dominio della KTM, portando la Honda del Leopard Racing in sesta posizione, davanti ai compagni di marca Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse, settimo e migliore degli italiani, ndr) e Taiyo Furusato (Team Asia) e al team-mate David Almansa. Chiude la Top Ten il nostro Matteo Bertelle, in sella alla KTM del Team LEVELUP-MTA.

A punti anche Cormac Buchanan (KTM BOE), i nostri Guido Pini (Intact GP), 12esimo, Nicola Carraro (Honda Snipers), 13esimo e Stefano Nepa (Honda SIC58 Squadra Corse), 15esimo e Scott Ogden (KTM CIP Green Power), 14esimo. Gara incolore per Riccardo Rossi (Honda Snipers), che chiude 25esimo e ultimo.

Da segnalare l’ottimo inizio di gara dell’australiano Jacob Roulstone Red Bull KTM Tech3), caduto nelle fasi iniziali mentre era nelle primissime posizioni.

