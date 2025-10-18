MotoGP | GP Australia Sprint Race, Bagnaia penultimo: “E’ abbastanza umiliante”

GP Australia Phillip Island Ducati MotoGP 2025 – Un’altra gara da dimenticare per Francesco Bagnaia, un’altra con mille punti interrogativi. Il pilota della Ducati ha concluso la Sprint Race del Gran Premio dell’Australia in penultima posizione. Bagnaia, ai microfoni di Sky Sport, ha nuovamente confermato di aver avuto lo stesso problema delle altre gare e si è scusato con i tifosi.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Sprint Race GP Australia Phillip Island MotoGP 2025

“Abbiamo provato ad analizzare i dati ed è chiaro quello che succede sulla moto ma non si capisce il motivo. Non è la prima volta che abbiamo questo tipo di problema in questa stagione, è lo stesso che abbiamo avuto in Indonesia e in altre situazioni. Ci proviamo, alla fine è strano perché comunque rispetto a Mandalika riuscivo a essere abbastanza veloce, non come i primi ma comunque abbastanza per stare in Top 5. In qualifica ho faticato abbastanza con le chiusure all’anteriore, in gara è stato proprio difficile dalla partenza. Avevo tanti movimenti, più volte ho dovuto chiudere il gas in fase di accelerazione proprio per questi movimenti. Stiamo solo analizzando i dati e cercando di capire cosa fare perché se in Giappone siamo riusciti a essere primi un motivo ci sarà. Quando non sei più chi comanda ma sei il passeggero diventa veramente tosta. Speriamo tutti quanti di riuscire a trovare la soluzione, il team sta lavorando al 100% senza sosta per provare a capire qualcosa. Anche perché comunque è un problema che ci portiamo da inizio anno e nessuno di noi vuole continuare così per le gare che restano o il prossimo anno, quindi stiamo cercando la soluzione”

Dichiarazioni Pecco Bagnaia su Marc Marquez e Ducati 2025

“Penso che se Marc fosse stato qui sarebbe finita sul podio, quindi forse lo è ancora. La nostra moto è forte quando va tutto bene, ma per qualche motivo le mie due non stanno funzionando normalmente”

Scuse Pecco Bagnaia ai tifosi

“Chiedo scusa per le prestazioni perché i fan non le meritano. Devono sapere che stiamo lavorando per tornare lì davanti”

