Moto3 | Gp Thailandia Qualifiche: Kelso in pole, Lunetta è decimo

Moto3 GP Thailandia Qualifiche – Joel Kelso ha ottenuto la pole position della classe Moto3 a Buriram, teatro del Gran Premio della Thailandia, 18esimo appuntamento del Motomondiale 2024.

Il pilota australiano della KTM ha portato la RC 250 GP in vetta con il crono di 1:40.603, regalandosi la prima pole in carriera. Il pilota del Team BOE Motorsports avrà accanto a se in prima fila Collin Veijer (+0.073s) su Husqvarna del Team Intact GP e Angel Piqueras (+0.124s), su Honda del Leopard Racing.

Quarto tempo e seconda fila per il giapponese dell’Honda Team Asia Taiyo Furusato, che ha preceduto il neo-iridato del Team Aspar David Alonso e Scott Ogden su Honda MLav Racing.

Daniel Holgado (Red Bull GASGAS Tech3) aprirà la terza fila (nono tempo, ndr), dove troviamo anche David Almansa (Honda Snipers) e Ivan Ortolà (KTM MT Helmets – MSI).

Luca Lunetta in sella alla Honda del Team SIC58 Squadra Corse è decimo, migliore dei piloti italiani. Il #58 ha preceduto il compagno di marca Adrian Fernandez (Leopard Racing) e Ryusei Yamanaka (KTM MT Helmets – MSI).

Quinta fila tutta italiana con Matteo Bertelle (Honda Snipers) 13esimo, Stefano Nepa (KTM LEVELUP – MTA) 14esimo e Filippo Farioli (Honda SIC58 Squadra Corse) 15esimo.

Non sono riusciti a passare lo “scoglio” della Q1 tra gli altri i nostri Nicola Carraro (KTM LEVELUP – MTA) e Riccardo Rossi (KTM CIP Green Power) che hanno chiuso rispettivamente in 23esima e 24esima posizione.

