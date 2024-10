MotoGP | Gp Thailandia Qualifiche: strepitosa pole di Bagnaia, Marquez e Martin a terra

MotoGP Gp Thailandia Qualifiche – Pecco Bagnaia ha ottenuto una strepitosa pole position al Chang International Circuit di Buriram, 18esimo appuntamento della MotoGP 2024, il Gran Premio della Thailandia.

Il pilota piemontese della Ducati, due volte iridato della MotoGP, ha fatto segnare il nuovo record della pista thailandese, 1:28.700, mettendosi alle spalle di 0.232s il team-mate Enea Bastianini. In prima fila anche la Ducati Pramac del capo-classifica Jorge Martin, caduto nel tentativo di agguantare, la pole (per “Martinator” nessuna conseguenza fisica, ndr).

Per Bagnaia 22esima pole in Top Class, 29esima in carriera, mentre per la Ducati è la 14esima pole stagionale, 102esima in MotoGP.

Marco Bezzecchi (Ducati GP 23 VR46 Racing Team) con il quarto tempo aprirà la seconda fila, dove troviamo anche Marc Marquez, scivolato senza conseguenze alla curva tre. La caduta ha di fatto estromesso il pilota Gresini Racing e la sua Ducati GP 23 dalla lotta per la pole, ma l’otto volte iridato partirà comunque da una buona posizione, la quinta dello schieramento. Sesto tempo per una grandissimo Fabio Quartararo, che passato dalla Q1 ha portato la Yamaha a ridosso dei primi. L’iridato 2021 della MotoGP è stato anche autore di un clamoroso “salvataggio” durante la Q1, quando l’avantreno della sua YZR-M1 si è chiuso.

Terza fila per la KTM RC16 del rookie Pedro Acosta e per le Ducati GP 23 di Fabio di Giannantonio (VR46 Racing Team) e Alex Marquez (Gresini Racing). In quarta fila l’Aprilia RS-GP di Maverick Vinales, la Ducati GP 24 Factory del Pramac Racing di Franco Morbidelli e la Honda RC213V del Team LCR del francese Johann Zarco.

Non avevano passato la Q1 Brad Binder che partirà 13esimo, seguito da Aleix Espargarò, Jack Miller, Augusto Fernandez, Alex Rins, Takaaki Nakagami, Joan Mir, Raul Fernandez e i nostri Luca Marini (Repsol Honda) e Lorenzo Savadori (che sostituisce ancora Miguel Oliveira in sella all’Aprilia del Trackhouse Racing, ndr).

Dichiarazioni a caldo dopo la qualifica GP Thailandia di Bagnaia, Bastianini e Martin

Pecco Bagnaia: “Inizio di una giornata buona, importante essere in prima fila, il potenziale è molto alto. Oggi abbiamo messo giù dei giri con le gomme usate, sapevo che la pole poteva arrivare. La scelta della gomma non sarà scontata, vedremo. Come stile di guida qua riesco ad essere più incisivo, perdo di più alla curva 4. Abbiamo fatto uno step avanti, siamo molto forti.”

Enea Bastianini: “La qualifica è andata bene, ieri ho visto che nel time attack eravamo a posto. Per il passo dobbiamo migliorare, Pecco, Jorge e Marc hanno qualcosa in più e dovremo lavorare. Uno dei miei pregi/difetti è che riesco a sfruttare bene l’anteriore ma quando non sono a posto soffro più degli altri.”

Jorge Martin: “Una giornata dove tutti hanno fatto uno step, stiamo guidando troppo al limite. Sarebbe stato difficile migliorare il giro di Pecco, mi sarei avvicinato ma comunque siamo in prima fila. La pista è un po’ più sporca, sarà una bella lotta, Pecco è in forma e speriamo di stare vicino a lui.”

