Moto2 | Gp Thailandia Qualifiche: Ogura centra la pole, Arbolino è quarto

Moto2 Gp Thailandia Qualifiche – Ai Ogura ha conquistato la pole position del Gran Premio della Thailandia classe Moto2, 18esima tappa del Motomondiale 2024 in programma al Chang International Circuit.

Il leader della classifica iridata ha portato in testa la Boscoscuro del Team MT Helmets – MSI con il crono di 1:34.728, andando a centrare la quinta pole nella classe intermedia, sesta in carriera. Secondo tempo a soli 0.051s per Aron Canet, con il pilota Fantic Racing a sua volta davanti di soli 0.023s davanti al rookie Diogo Moreira (Italtrans Racing Team).

Quarto tempo per uno stoico Tony Arbolino (Marc VDS), che dopo l’incidente di venerdì mentre rientrava ai box con Zonta van den Goorbergh, è stato però penalizzato di tre posizioni, mentre l’olandese dovrà partire dalla pit-lane.

Arbolino ha preceduto Marcos OnlyFans American Racing Team, il team-mate Filip Salac e Albert Arenas (Gresini). Il vincitore di Phillip Island, Fermin Aldeguer, scatterà dall’ottava casella, davanti a Sergio Garcia (MT Helmets – MSI) e Manuel Gonzalez, con quest’ultimo che chiude la Top Ten. Diciottesimo tempo per la Kalex dell’Italtrans Racing Team di Dennis Foggia.

