Moto3 | Gp Qatar Prove Libere: Ortolà al comando, Lunetta è decimo

Moto3 GP Qatar Prove Libere – I piloti della classe Moto3 hanno aperto come di consueto le “danze” della nuova stagione del Motomondiale.

In Qatar al Lusail International Circuit i 26 piloti di KTM, GASGAS, CFMoto, Husqvarna e Honda sono scesi in pista per la prima sessione di prove libere del Motomondiale 2024.

La principale novità rispetto alla scorsa stagione è che quest’anno l’accesso alla fase finale delle qualifiche si farà con la combinata di solo due sessioni e non tre come in passato.

Questo primo turno diventa a tutti gli effetti di prove libere, mentre quello pomeridiano e quello del sabato mattina decideranno l’accessi diretto in Q2.

Il più veloce è stato Ivan Ortolà, che in sella alla KTM del Team MT Helmets – MSI ha fermato il cronometro sul tempo di 2:04.205, crono che gli ha permesso di precedere i compagni di marca Jose Antonio Rueda (Red Bull Ajo) e David Munoz (BOE Motorsport).

Quarto tempo per David Alonso (CFMoto Aspar), seguito da Tatsuki Suzuki (Husqvarna Intact GP), Daniel Holgado (GASGAS Tech3) e Collin Veijer (Husqvarna Intact GP).

Chiudono la Top Ten Adrian Fernandez (Honda Leopard), Joel Esteban (CFMoto Aspar) e Luca Lunetta (Honda SIC58 Squadra Corse).

Gli altri italiani sono Stefano Nepa (KTM MTA) 11esimo, Matteo Bertelle (Honda Snipers) 13esimo, Riccardo Rossi (KTM CIP) 14esimo, Filippo Farioli (Honda SIC58 Squadra Corse) 15esimo e Nicola Carraro (Honda Snipers) 26esimo e scivolato ad inizio sessione.

5/5 - (4 votes)