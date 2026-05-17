MotoGP | GP Barcellona: Alex Marquez-Acosta, il pauroso incidente [VIDEO]

Il Gran Premio di Catalunya classe MotoGP è stato caratterizzato da due bandiere rosse, la prima quando nel corso del 12esimo giro Pedro Acosta ha rotto la sua KTM in pieno rettilineo tra la curva 9 e 10, venendo tamponato da Alex Marquez.

Ad avere la peggio il pilota del Gresini Racing che pur riuscendo a prendere solo di “striscio” il codone della RC16 del connazionale, è stato portato verso il muro destro al lato del rettilineo. La Ducati del Gresini Racing si è distrutta in mille pezzi, mentre il pilota ha strisciato violentemente per tutto il rettilineo accanto al muro, fortunatamente senza riportare gravi conseguenze.

Poteva andare molto peggio, visto che la ruota anteriore della Desmosedici GP 26 è saltata in aria, colpendo Fabio Di Giannantonio che era subito dietro.

“Diggia” è poi riuscito a tornare ai box vincendo poi la gara, non prima che una seconda bandiera rossa venisse esposta per un’incidente dopo il primo restart con Johann Zarco che ha coinvolto gli incolpevoli Pecco Bagnaia e Luca Marini. In questo casa ad avere la peggio è stato il francese che è rimasto con la gamba sotto alla ruota della Ducati di Bagnaia.



