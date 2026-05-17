MotoGP

MotoGP | GP Barcellona Gara, Marini: “L’incidente di Zarco ha ricordato il mio di Suzuka”

Settimo posto per il pilota della Honda

di Jessica Cortellazzi17 Maggio, 2026
MotoGP | GP Barcellona Gara, Marini: “L’incidente di Zarco ha ricordato il mio di Suzuka” MotoGP | GP Barcellona Gara, Marini: “L’incidente di Zarco ha ricordato il mio di Suzuka”

Il GP di Barcellona ha lasciato sensazioni contrastanti a Luca Marini. Nonostante il settimo posto conquistato in pista, il pilota della Honda ha vissuto momenti di apprensione per i gravi incidenti che hanno coinvolto Alex Marquez e Johann Zarco, in particolare l’incidente di quest’ultimo che ha visto da vicino e che gli ha ricordato il suo incidente di un anno fa a Suzuka durante una sessione di test privati con Honda.

Dichiarazioni Luca Marini, GP Barcellona

“Giornata molto difficile, voglio augurare una buona guarigione ad Alex e Johann. Per fortuna i medici sono arrivati subito. Io e Pecco abbiamo provato ad aiutare Johann, sono cose che fanno male perché mi è venuto in mente quello che mi è successo a Suzuka. Settimo posto, con un po’ di fortuna è ottimo ma poteva andare meglio. Con la terza ripartenza, la frizione era nuova e nello start sono partito molto male. Dopo avevo un buon passo, penso di aver fatto una buona gara. Congratulazioni a Mir (che è stato poi penalizzato con 16 secondi per pressione gomme irregolare), è la spinta che ci serve per far lavorare gli ingegneri e andare ancora più forte”

4.7/5 - (44 votes)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in MotoGP

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Guarda anche

Foto MotoGP SBK

motogp-le-mans-gp-francia-2026-00052motogp-le-mans-gp-francia-2026-00014motogp-le-mans-gp-francia-2026-00025motogp-le-mans-gp-francia-2026-00037motogp-le-mans-gp-francia-2026-00032motogp-le-mans-gp-francia-2026-00036motogp-le-mans-gp-francia-2026-00051motogp-le-mans-gp-francia-2026-00021motogp-le-mans-gp-francia-2026-00050motogp-le-mans-gp-francia-2026-00038motogp-le-mans-gp-francia-2026-00001motogp-le-mans-gp-francia-2026-00049

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news