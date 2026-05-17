MotoGP | GP Barcellona Gara, Marini: “L’incidente di Zarco ha ricordato il mio di Suzuka”

Il GP di Barcellona ha lasciato sensazioni contrastanti a Luca Marini. Nonostante il settimo posto conquistato in pista, il pilota della Honda ha vissuto momenti di apprensione per i gravi incidenti che hanno coinvolto Alex Marquez e Johann Zarco, in particolare l’incidente di quest’ultimo che ha visto da vicino e che gli ha ricordato il suo incidente di un anno fa a Suzuka durante una sessione di test privati con Honda.

Dichiarazioni Luca Marini, GP Barcellona

“Giornata molto difficile, voglio augurare una buona guarigione ad Alex e Johann. Per fortuna i medici sono arrivati subito. Io e Pecco abbiamo provato ad aiutare Johann, sono cose che fanno male perché mi è venuto in mente quello che mi è successo a Suzuka. Settimo posto, con un po’ di fortuna è ottimo ma poteva andare meglio. Con la terza ripartenza, la frizione era nuova e nello start sono partito molto male. Dopo avevo un buon passo, penso di aver fatto una buona gara. Congratulazioni a Mir (che è stato poi penalizzato con 16 secondi per pressione gomme irregolare), è la spinta che ci serve per far lavorare gli ingegneri e andare ancora più forte”

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