MotoGP | GP Barcellona, le condizioni di Alex Marquez

Alex Marquez è stato vittima di un terribile incidente durante il Gran Premio di Catalunya classe MotoGP, sesta tappa della MotoGP 2026, corsa al Montmelò di Barcellona.

Durante il 12esimo giro mentre il pilota del Gresini Racing era in scia al connazionale Pedro Acosta nel rettilineo tra le curve 9 e 10, la KTM di quest’ultimo ha avuto un problema tecnico che ha fatto rallentare di colpo la moto della casa austriaca.

Acosta ha subito alzato il braccio, ma il #73 della Ducati non è riuscito del tutto ad evitarlo, e toccandolo è andato pericolosamente verso il muro di destra. Il vincitore di Jerez è riuscito a far cambiare direzione alla moto, ma questa dopo aver toccato il fondo sconnesso è stata catapultata in aria finendo in mille pezzi (clicca qui per vedere il video dell’incidente tra Alex Marquez e Pedro Acosta che ha coinvolto anche Fabio Di Giannantonio).

Il pilota del Gresini Racing è stato portato in ambulanza prima al centro medico e poi in ospedale dove gli è stata riscontrata la frattura della clavicola destra e una piccola frattura alla vertebra C7. Un responso accettabile vista la gravità dell’incidente.

Álex Márquez physical conditions update: Marginal fracture of C7; further evaluation will be completed next week. Right clavicle fracture; it will be stabilized with a plate. He will undergo surgery today by the team at Hospital General de Catalunya. #GetWellSoonAlex — Gresini Racing (@GresiniRacing) May 17, 2026

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