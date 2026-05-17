MotoGP | GP Barcellona Gara, Bezzecchi: “Giornata tosta, spero che Alex e Johann stiano bene”

Il Gran Premio di Barcellona ha messo Aprilia davanti a una giornata complessa, tra cadute e difficoltà in pista, ma anche con spunti positivi per il futuro. Marco Bezzecchi ha chiuso quinto, riuscendo a portare a casa il massimo nonostante una gara complicata e qualche problema tecnico. Il pilota ha espresso preoccupazione per i compagni Johann Zarco e Alex Rins, coinvolti in due brutte cadute, e ha analizzato con lucidità la sua prestazione, tra difficoltà nel trovare il passo giusto e gestione delle gomme.

Jorge Martin, invece, ha dovuto alzare bandiera bianca dopo un contatto con Raul Fernandez, ma ha voluto sottolineare che la sua gara personale passa in secondo piano rispetto alla sicurezza dei colleghi infortunati. Il pilota spagnolo ha inoltre chiesto scusa per un piccolo incidente ai box (nella foga ha dato uno spintone a Paolo Bonora, ndr)e ha ribadito fiducia nella velocità e nella competitività della sua Aprilia, promettendo di rifarsi nelle prossime gare. Un weekend quindi duro, ma utile per comprendere punti di forza e margini di miglioramento in vista dei test e delle prossime sfide del Mondiale.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi, GP Barcellona

“Giornata tosta, spero che Alex e Johann stiano bene. Ho visto purtroppo da vicino anche l’incidente di Zarco. Weekend di sofferenza e abbiamo portato a casa il massimo. Forse è stato più un problema mio perché le altre Aprilia erano veloci, venerdì mi sentivo bene ma poi non sono più riuscito a migliorare. Mi è mancato qualcosa e domani nei test cercheremo di lavorare. Ieri nella Sprint ho faticato, oggi nella prima partenza gestivo bene la gomma ma poi ho avuto un inconveniente con la leva del freno e ho fatto un paio di lunghi, non credo avrei potuto fare la differenza. Forse con la gomma media avrei sofferto meno l’usura della gomma. Oggi è andata bene per come si era messa la giornata”

Dichiarazioni Jorge Martin, GP Barcellona

“Oggi la mia storia è secondaria, la cosa importante è sapere che Johann e Alex stanno bene. Cadute brutte, sono dispiaciuto per come sono tornato al box e voglio chiedere scusa a Paolo che l’ho spinto. Mi sentivo meglio, ero pronto a lottare per la vittoria. Non voglio commentare l’incidente perché non ha senso, ieri è stato lo stesso e oggi si è ripetuto. Ci rifaremo. Stiamo facendo delle cose buone, sono tranquillo, ho la velocità e la grinta”

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