Moto2 | Gp Qatar Prove Libere: Aldeguer il più veloce, Vietti è terzo

Moto2 Gp Qatar Prove Libere – Fermin Aldeguer (SpeedUp) ha ottenuto il miglior tempo della prima sessione di prove del Gran Premio del Qatar, gara inaugurale del Motomondiale 2024.

Così come per la classe Moto3, anche la Moto2 cambia e la prima sessione (questa appena disputata, ndr) non vale come classifica combinata per l’accesso alle qualifiche.

Aldeguer è stato il più veloce con il crono di 1:58.373, crono di soli 34 millesimi migliore di quello fatto registrare da Zonta van den Goorbergh (Racing GP).

Ottimo terzo tempo per il nostro Celestino Vietti, passato quest’anno al Team Red Bull Ajo. Vietti che paga un gap di 0.290s dalla vetta è davanti a Jake Dixon (Aspar) e ai piloti del Gresini Racing, Manuel Gonzalez e Albert Arenas.

Chiudono la Top Ten Jeremy Alcoba (VR46 Master Camp), Bo Bendsneyder (GAS Up), Somkiat Chantra (Team Asia) e Ai Ogura (MT Helmets – MSI).

Sergio Garcia (in sella alla seconda Boscoscuro del Team MT Helmets – MSI è 11esimo, davanti al nostro Tony Arbolino (Marc VDS) e Izan Guevara (Aspar).

Aron Canet con la Fantic è 14esimo, mentre Dennis Foggia (Italtrans) è 18esimo. Il Campione del Mondo Moto3 2023 Jaume Masia (GAS Up) ha chiuso 21esimi, mentre il secondo classificato Ayumu Sasaki (VR46 Master Camp) è 24esimo.

5/5 - (1 vote)