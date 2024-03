MotoGP | GP Qatar: Michelin, nuove penalità in caso di infrazione

Michelin GP Qatar MotoGP 2024 – Michelin di comune accordo con i costruttori ha definito le nuove regole sulle pressioni minime relative alle gomme.

Così come nella scorsa stagione, la regola della pressione minima della gomme verrà valutata solo nella Sprint Race e nella gara “lunga” della domenica. La pressione media di tutte le letture deve raggiungere la pressione minima stabilita.

Le principali differenze rispetto al 2023 consistono nel fatto che i minimi verranno abbassati e anche i giri che le moto dovranno percorrere sono stati leggermente modificati. I piloti sono chiamati a rispettare le pressioni minime per un minimo del 60% dei giri nel caso di distanza di gara superiore ai 15 giri. Nelle Sprint è pari al 30%.

Come riportato dal sito ufficiale della MotoGP se una gara viene fermata e poi riparte con una distanza di gara compresa tra sette e 15 giri è pari al 30%, come nelle Sprint. In caso di gara di sei giri o meno, la pressione (anteriore/posteriore) dovrà essere rispettata per almeno due letture consecutive. La lettura viene registrata ogni secondo.

L’unica circostanza nella quale non viene applicata la regola relativa alla pressione delle gomme è in caso di gare flag-to-flag e il protocollo si applica soltanto quando entrambe le gomme sono slick.

I FIM MotoGP Stewards hanno inoltre comunicato nuove penalità per questo 2024. In caso di violazione nelle Sprint verrà applicata una penalizzazione di otto secondi, 16 secondi se la violazione viene commessa in gara.

