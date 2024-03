Moto3 | Gp Qatar Prove 1: comanda Holgado, Bertelle è terzo

Moto3 GP Qatar Prove 1 – Daniel Holgado è stato il più veloce nel secondo turno di prove della classe Moto3 al Lusail International Circuit, prima sessione valida per la classifica combinata (insieme alle Prove 2 che si disputeranno sabato mattina, ndr) che permetterà ai primi 14 di qualificarsi direttamente alla Q2.

Il pilota del Team Red Bull GASGAS Tech3 ha fermato il cronometro sul tempo di 2:03.606, andando a precedere di soli 63 millesimi la Honda di Adrian Fernandez (Leopard), a sua volta davanti al compagno di marca Matteo Bertelle (Snipers).

La sessione partita in ritardo per problemi tecnici ai pannelli lungo la pista, è stata interrotta a poco meno di 8 minuti dalla fine sempre per lo stesso problema.

Una volta ripartiti i piloti hanno incontrato la pioggia, a farne le spese tra gli altri Josè Antonio Rueda (KTM Red Bull Ajo), che ha comunque chiuso quarto, davanti al Ivan Ortolà (KTM MT Helmets – MSI) e Riccardo Rossi (KTM CIP).

In Top Ten anche David Alonso (CFMoto Aspar), Stefano Nepa (KTM MTA) e i piloti KTM BOE David Munoz e Joel Kelso. Qualificati alla provvisoria Q2 anche Jacub Roulstone (Red Bull GASGAS Tech3), Ryusei Yamanaka (KTM MT Helmets – MSI), Filippo Farioli (Honda SIC58 Squadra Corse) e David Almansa (Honda Snipers).

Fuori al momento tra gli altri Luca Lunetta (Honda SIC58 Squadra Corse) e Nicola Carraro (KTM MTA).

