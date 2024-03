Moto2 | Gp Qatar Prove 1: pioggia protagonista, solo 4 piloti in pista

Moto2 Gp Qatar Prove 1 – La pioggia caduta alla fine della sessione della classe Moto3, ha fatto si che in Moto2 solo quattro piloti scendessero in pista al Lusail International Circuit.

Esattamente sono saliti in sella alle loro moto Jaume Masia, Bo Bendsneyder, Xavier Artigas e Alex Escrig. L’iridato 2023 della classe Moto3 ha chiuso in testa con il cronometro di 1:14.891, portando la Kalex del GAS UP Team davanti a quella del team-mate Bo Bendsneyder.

Seguono le Forward di Xavier Artigas e Alex Escrig. Tutti gli altri piloti sono rimasti fermi ai box e sarà la sessione di domani mattina (che dovrebbe essere asciutta, ndr) a decidere chi entrerà direttamente in Q2 (ci vanno i primi 14 classificati della combinata di questa sessione e di quella di domani mattina, ndr).

Nell’unica sessione disputata sull’asciutto il più veloce era stato Fermin Aldeguer (SpeedUp), che aveva preceduto Zonta Van Den Goorbergh e il nostro Celestino Vietti.

