MotoGP | Gp Qatar Prove Libere 1: Martin al Top, Acosta è terzo

MotoGP Gp Qatar Prove Libere 1 – Jorge Martin ha ottenuto il miglior tempo nel primo turno di prove libere del Gran Premio del Qatar classe MotoGP, gara inaugurale del Motomondiale 2024 in programma al Lusail International Circuit.

Il pilota del Pramac Racing ha portato la sua Ducati in vetta con il crono di 1:52.624, andando a precedere di soli 47 millesimi l’Aprilia RS-GP 24 di Aleix Espargarò.

Ottimo terzo tempo pe il rookie Pedro Acosta, che sin dal primo test si è subito trovato a suo agio in sella alla KTM del Team GASGAS Tech3. L’iridato 2021 della Moto3 e 2023 della Moto2, guida come un veterano ed è anche stato autore di un “salvataggio” quando la sua RC16 aveva perso aderenza in ingresso di curva.

Bene anche Marc Marquez, quarto con la Ducati del Gresini Racing. L’otto volte iridato che paga un gap da Martin di soli 0.177s è davanti alla KTM di Brad Binder e alla migliore delle Honda, quella del Team LCR del francese Johann Zarco.

In Top Ten anche le Ducati di Enea Bastianini (Team Factory), Fabio di Giannantonio (VR46 Racing Team), la KTM di Jack Miller e la Ducati #1 di Pecco Bagnaia.

Il pilota piemontese, due volte iridato della Top Class, ha avuto qualche difficoltà di troppo, ma a fine sessione è riuscito a risalire posizioni.

Bagnaia ha preceduto la Ducati Gresini di Alex Marquez, le Aprilia di Miguel Oliveira (RS-GP 24), Maverick Vinales (RS-GP 24) e Raul Fernandez (RS-GP 23).

La migliore delle Yamaha è quella di Alex Rins che ha chiuso 15esimo, davanti alle Honda Repsol di Joan Mir e Luca Marini e alla Ducati Desmosedici GP 23 di Marco Bezzecchi, ancora non a suo agio con la versione 23 della “Rossa” a due ruote.

Indietro anche Fabio Quartararo (Yamaha) solamente 19esimo e davanti ad Augusto Fernandez (impietoso il confronto con il team-mate e rookie Acosta), Takaaki Nakagami (Honda LCR) e Franco Morbidelli (al rientro in pista dopo aver saltato tutti i test invernali).

