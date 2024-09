Moto3 | Gp Misano Qualifiche: Alonso in pole, Lunetta ottimo secondo

Moto3 GP San Marino e della Riviera di Rimini Misano Qualifiche – David Alonso in sella alla CFMoto ha centrato la pole position del Gran premio di San Marino e della Riviera di Rimini classe Moto3, 13esima tappa del Motomondiale 2024.

Il pilota del Team Aspar, leader della classifica iridata, ha beffato proprio sotto alla bandiera a scacchi il nostro Luca Lunetta, rider Honda SIC58 Squadra Corse.

Alonso ha girato in 1:40.505 (per il colombiano sesta pole in carriera, ndr) contro l’1:40.922 del pilota romano, quest’ultimo entrato da poco a far parte dell’Arma dei Carabinieri. Un grande risultato per Lunetta, reduce dal primo podio in carriera ottenuto ad Aragon. In prima fila anche Ivan Ortolà, rider KTM MT Helmets – MSI.

Seconda fila per Angel Piqueras, rider Honda Leopard, che domani dovrà effettuare due long-lap penalty per una penalità inflitta per aver causato una caduta durante le P2. Insieme al #36 Collin Veijer (Husqvarna Intact GP, scivolato senza conseguenze, ndr) e Joel Kelso (KTM BOE Motorsports).

Settimo tempo e terza fila per Daniel Holgado (Red Bull GASGAS Tech3), Adrian Fernandez (Honda Leopard) e Taiyo Furusato (Honda Team Asia).

Stefano Nepa (KTM MTA) e Filippo Farioli (Honda SIC58 Squadra Corse) scatteranno dalla decima e undicesima casella, mentre Riccardo Rossi (KTM CIP Green Power) e Matteo Bertelle (Honda Snipers) dalla quindicesima e sedicesima posizione.

Non hanno passato la Q1: David Almansa (Kopron Rivacold Snipers Team), che partirà 19esimo, Scott Ogden (FleetSafe Honda – MLav Racing) 20esimo, Nicola Carraro (LEVELUP – MTA) 21esimo, Xabi Zurutuza (Red Bull KTM Ajo) 22esimo, Tatsuki Suzuki (Liqui Moly Husqvarna Intact GP) 23esimo, Joel Esteban (CFMOTO Gaviota Aspar Team) 24esimo, Noah Dettwiler (CIP Green Power) 25esimo, Tatchakorn Buasri (Honda Team Asia) 26esimo e Jakob Rosenthaler (Liqui Moly Husqvarna Intact GP) 27esimo.

5/5 - (5 votes)