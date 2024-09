Moto2 | Gp Misano Qualifiche: Arbolino centra la pole, Vietti è secondo

Moto2 Gp San Marino e della Riviera di Rimini Misano Qualifiche – Tony Arbolino ha ottenuto la pole position del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, 13esima tappa del Motomondiale 2024.

Per il pilota del Marc VDS Racing Team si tratta della prima pole nella classe Moto2, arrivata con il crono di 1:35.229. In prima fila un altro pilota italiano, Celestino Vietti (Red Bull Ajo) e Ai Ogura (MT Helmets – MSI), staccati rispettivamente di 0.011s e 0.190s.

Quarto tempo e seconda fila per Aron Canet (Fantic Racing) con lo spagnolo che avrà accanto a se il brasiliano Diogo Moreira (Italtrans Racing Team) e il connazionale Albert Arenas (Gresini Racing).

Joe Roberts (OnlyFans American Racing Team) è settimo, davanti ad Alonso Lopez (SpeedUp) e Manuel Gonzalez (Gresini Racing). Decimo tempo per Fermin Aldeguer (SpeedUp), seguito da Filip Salac (Marc VDS Racing Team) e Marcos Ramirez (OnlyFans American Racing Team).

Non ha preso parte alla sessione Dennis Foggia (Italtrans Racing Team), mentre la wild card Mattia Pasini (che non aveva passato la Q1, ndr), in pista con la Boscoscuro del Team Ciatti, partirà 23esimo. Il leader della classifica iridata Sergio Garcia, caduto rovinosamente venerdì, partirà dalla 24esima posizione. Lo spagnolo si era infortunato ad una spalla prima di Aragon e la caduta di Misano non ha di certo aiutato.

