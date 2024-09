MotoGP | Gp Misano Qualifiche: Bagnaia, pole da record, tripletta italiana con Morbidelli e Bezzecchi

MotoGP Gp San Marino e della Riviera di Rimini Misano Qualifiche – Uno straordinario Pecco Bagnaia ha conquistato la pole position del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, 13esimo appuntamento della MotoGP 2024.

Al Misano World Circuit Marco Simoncelli il due volte iridato della MotoGP ha regolato la concorrenza con il crono di 1:30.304, nuovo record del circuito romagnolo. Per Bagnaia 20esima pole in MotoGP, 27esima in carriera.

Prima fila tutta italiana, con il secondo tempo a 0.285s dalla vetta troviamo infatti Franco Morbidelli in sella alla Ducati Pramac, che a sua volta precede di 0.020s Marco Bezzecchi, in sella alla Ducati Desmosedici GP 23 del VR46 Racing Team.

Jorge Martin su Ducati Pramac apre la seconda fila (+0.341s), dove troviamo anche il rookie KTM Pedro Acosta (Team GASGAS Tech3) e Brad Binder (KTM Factory).

Settimo tempo e terza fila per Alex Marquez, con il pilota Ducati Gresini che avrà accanto a se il nostro Enea Bastianini (Ducati Factory) e Marc Marquez (Ducati Gresini). L’otto volte iridato è scivolato senza conseguenze alla curva 15 nella fase cruciale delle qualifiche e non ha potuto sferrare l’ultimo time-attack.

Prima moto giapponese la Yamaha di Fabio Quartararo, decimo e davanti all’Aprilia di Maverick Vinales e alla KTM di Jack Miller.

Scatterà dalla 13esima casella Aleix Espargarò, che non è riuscito a passare la Q1. Il pilota dell’Aprilia avrà accanto a se in quinta fila il romano Fabio di Giannantonio (Ducati VR46 Racing Team) e il fratello Pol Espargarò, wild-card KTM.

Ventunesimo tempo per Luca Marini, che in sella alla Honda RC213V non è andato oltre l’1:31.923. Il #10 ha chiuso davanti ai compagni di marca Takaaki Nakagami (LCR) e Stefan Bradl (tester HRC). Davanti al pesarese Johann Zarco (Honda LCR), Augusto Fernandez (KTM Team GASGAS Tech3), Miguel Oliveira (Aprilia Trackhouse), Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) e Alex Rins (Yamaha). Ancora assente Joan Mir, la sua gastroenterite è peggiorata durante la mattinata, lo spagnolo della Honda non prenderà parte alla gara.

Foto: Valter Magatti

