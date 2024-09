Moto3 | Gp Misano Prove 1: Fernandez da record, Lunetta è quinto

Moto3 GP San Marino e della Riviera di Rimini Misano Prove 1 – La prima sessione di pre-qualifica della classe Moto3 al Misano World Circuit Marco Simoncelli ha visto primeggiare Adrian Fernandez.

Sul circuito intitolato al compianto pilota di Coriano, si corre la 13esima tappa del Motomondiale 2024, il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.

Come detto ad ottenere la miglior prestazione è stato il pilota Leopard Racing, che ha portato la sua Honda in vetta con il crono 1:40.909, nuovo record del circuito romagnolo per la classe Moto3.

Secondo tempo per Jose Antonio Rueda, che in sella alla KTM del Team Red Bull Ajo ha preceduto il leader della classifica iridata David Alonso (CFMoto Aspar) e Angel Piqueras (Honda Leopard).

Quinto tempo per Luca Lunetta, reduce dal primo podio in carriera (ottenuto ad Aragon, ndr) e che da ieri fa parte dell’Arma dei Carabinieri (clicca qui per saperne di più).

Il pilota del Team SIC58 Squadra Corse (staccato dalla vetta di 0.289s, ndr) è davanti alla KTM di Ivan Ortolà (MT Helmets – MSI) e alla Honda del connazionale Matteo Bertelle (Snipers).

Chiudono la Top Ten Daniel Holgado (Red Bull GASGAS Tech3), Collin Veijer (Husqvarna Intact GP) e Filippo Farioli, secondo pilota Honda SIC58 Squadra Corse.

Qualificati alla provvisoria Q2 anche David Munoz (KTM BOE Motorsports), Stefano Nepa (KTM MTA), Joel Kelso (BOE Motorsports) e Scott Ogden (Honda – MLav Racing).

Fuori momentaneamente Riccardo Rossi (KTM CIP Green Power) e Nicola Carraro (KTM MTA) che hanno chiuso rispettivamente in 17esima e 22esima posizione.

5/5 - (5 votes)