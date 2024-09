Moto3 | Luca Lunetta primo pilota dell’Arma dei Carabinieri

Moto3 GP Misano – Luca Lunetta è il primo pilota ad entrare a far parte dell’Arma dei Carabinieri. Il pilota del Team SIC58 Squadra Corse e “Talento Azzurro” è reduce dal primo podio ottenuto ad Aragon.

Appoggiato dalla Federazione Motociclistica Italiana, Lunetta è uno dei piloti di punta del progetto Pata Talenti Azzurri, con il quale la FMI supporta la crescita dei giovani più promettenti, abbracciando diverse specialità.

Nel 2024 infatti la lista conta ben 70 piloti suddivisi per otto discipline (Velocità, Motocross, Enduro, Trial, Supermoto, Speedway, Flat Tack e Quad).

Lunetta ha seguito il percorso formativo FMI che ha contribuito ad accompagnarlo al Mondiale. Raccogliendo successi in ogni fase, a partire dalle Minimoto, passando per il titolo di Campione Italiano al CIV e approdando alle competizioni internazionali. Fino ad arrivare, grazie al prezioso supporto di Paolo Simoncelli e del suo Team, al Mondiale Moto3.

L’annuncio è stato dato al Centro Tecnico FMI di Misano, nella quale è intervenuto anche il Ceo di Dorna Carmelo Ezpeleta.

Dichiarazioni Giovanni Copioli, Presidente FMI Ingresso di Lunetta nel Centro Sportivo dell’Arma dei Carabinieri

“L’ingresso di Lunetta nel Centro Sportivo dell’Arma dei Carabinieri è un traguardo storico, visto che Luca sarà il primo motociclista del Gruppo. Ancor più importante perché quest’esperienza aprirà le porte ad altri ragazzi che potrebbero entrare nel Gruppo. Devo ringraziare l’Arma dei Carabinieri, in particolar modo il Comandante Generale Teo Luzi e il Comandante del Centro Sportivo Gianni Massimo Cuneo, per l’opportunità che ci hanno dato, importantissima per il nostro movimento. Ringrazio poi Lunetta per tutto ciò che sta facendo a livello sportivo ma anche Paolo Simoncelli. Con il suo team ha avuto il grande merito di mettere Luca nelle migliori condizioni tecniche e ambientali che gli stanno consentendo di esprimere al massimo il suo talento cristallino.”

Dichiarazioni Gianni Massimo Cuneo, Generale di Brigata – Comandante del Centro Sportivo Carabinieri Ingresso di Lunetta nel Centro Sportivo dell’Arma dei Carabinieri

“E’ un onore poter annunciare l’ingresso nel Centro Sportivo dell’Arma di Luca Lunetta, pilota giovane e straordinario. Non posso che ringraziare la Federazione Motociclistica Italiana e lo stesso Luca per questo importante risultato. A Lunetta e alla FMI siamo vicini con affetto e orgoglio e auguriamo ad entrambi le migliori affermazioni agonistiche.”

Dichiarazioni Luca Lunetta ingresso nel Centro Sportivo dell’Arma dei Carabinieri

“Sono onorato di essere il primo motocilista a far parte del Centro Sportivo dell’Arma dei Carabinieri. E’ una grande opportunità per me e per il mio futuro, ringrazio l’Arma per la fiducia che mi ha dato. Ringrazio poi il Presidente Copioli e la FMI, in questi anni mi hanno sempre supportato e aiutato, a cominciare dal lavoro svolto con i Talenti Azzurri, grazie al quale sono cresciuto tanto dal punto di vista tecnico e non solo. Cosa che mi ha permesso di raggiungere bei risultati in Italia e all’estero. E poi devo dire grazie a Paolo Simoncelli che ha creduto in me dandomi la chance per arrivare al mondiale. Non potevo sognare un team migliore.”

