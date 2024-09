Moto3 | Gp Indonesia Gara: Alonso suona la nona, Lunetta chiude quinto

Moto3 GP Indonesia Gara – David Alonso non si ferma più e al Mandalika International Circuit vince la nona gara della stagione su 15 disputate.

Il pilota del Team Aspar ha vinto il Gran Premio d’Indonesia con una tattica di gara perfetta, andando al comando a 4 giri dalla fine senza più lasciarlo, tagliando il traguardo in sella alla sua CFMoto davanti alla Honda Leopard di Adrian Fernandez e alla KTM del Team BOE Motorsports di David Munoz.

Per Alonso 13esima vittoria in carriera, un successo che lo proietta sempre più ai vertici della classifica iridata, tanto che potrebbe laurearsi Campione del Mondo già la settimana prossima in Giappone. Sono ben 296 i punti del #80 del Team Aspar contro i 199 di Holgado e i 191 di Ortolà.

Come detto sul podio Fernandez e Munoz, che hanno preceduto i rookie Angel Piqueras su Honda Leopard e Luca Lunetta su Honda SIC58 Squadra Corse. Il pilota romano è stato grande protagonista e solo nel finale ha perso la possibilità di giocarsi il podio dopo una bella lotta con Piqueras.

Sesto all’arrivo Daniel Holgado, con il pilota Red Bull GASGAS Tech3 che dopo lo spavento di ieri, dove era stato travolto dal team-mate Jacob Roulstone, compie un vero e proprio capolavoro. Holgado ha preceduto la Husqvarna del Team Intact GP di Tatsuki Suzuki, con il team-mate di quest’ultimo, Collin Veijer caduto a nove giri dal termine mentre era al comando.

In Top Ten anche Joel Kelso (KTM BOE Motorsports), Ivan Ortolà (KTM MT Helmets – MSI), che ha dovuto compiere ben tre long-lap penalty (due per slow sector in prova e uno per shortcut in gara, ndr) e il nostro Nicola Carraro (KTM MTA).

A punti anche Jose Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo), il nostro Matteo Bertelle (Honda Snipers), Scott Ogden (Honda Mlav Racing), Joel Esteban (CFMoto Aspar) e Stefano Nepa (KTM MTA), anche lui costretto a tre long-lap per gli stessi motivi di Ortolà.

A terra a tre giri dalla fine Taiyo Furusato mentre era in lotta con il gruppetto di testa per la vittoria. Caduto nei primissimi giri anche Filippo Farioli (Honda SIC58 Squadra Corse), mentre si è ritirato Riccardo Rossi (KTM CIP).

