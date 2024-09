Moto2 | Gp Indonesia Gara: domina Canet, sul podio Ogura e Lopez

Moto2 Gp Indonesia Gara – Aron Canet dopo aver conquistato ieri la quinta pole stagionale al Mandalika International Circuit, ha letteralmente dominato il Gran Premio d’Indonesia classe Moto2, 15esima tappa del Motomondiale 2024.

Il pilota Fantic Racing che ha perso la leadership solo per poche curve dopo lo start, ha subito riguadagnato la testa della gara, andando a tagliare il traguardo con ampio margine sulla concorrenza, 6.218s. Per lo spagnolo seconda vittoria in Moto2 dopo quella di Portimao, ottava in carriera contando le sei della classe Moto3, terzo podio consecutivo.

Sul podio con il #44 sono saliti Ai Ogura (MT Helmets – MSI) e Alonso Lopez (SpeedUp). Ogura complice la caduta del team-mate Sergio Garcia avvenuta a sette giri dalla fine, allunga in Campionato, portando il suo vantaggio da 22 a ben 42 punti. Con la vittoria di oggi Canet si porta a 52 punti dalla vetta, a pari punteggio con Alonso Lopez.

Tornando all’ordine di arrivo, quarto sotto alla bandiera a scacchi uno straordinario Fermin Aldeguer, che dopo un errore è stato autore di una grande rimonta, arrivano a soli 0.184s dal team-mate. Quinto Darryn Binder (Intact GP), che ha chiuso davanti a Joe Roberts (OnlyFans American Racing Team), Izan Guevara (Aspar) e al nostro Tony Arbolino, ottavo e migliore dei piloti italiani.

Il pilota di Garbagnate Milanese, che aveva perso terreno in bagarre nelle fasi iniziali della gara, è davanti a Manuel Gonzalez, con il pilota del Gresini Racing che è arrivato a giocarsi il podio fino a poche curve dal traguardo, ma che poi ha subito l’attacco di Aldeguer e successivamente ha perso altre posizioni. In Top Ten anche Deniz Oncu (Red Bull Ajo).

A punti anche Marcos Ramirez (OnlyFans American Racing Team), Barry Baltus (RW Racing GP), il nostro Celestino Vietti (Red Bull Ajo, vincitore a Misano, ndr), Jeremy Alcoba (VR46 Master Camp Team) e Albert Arenas (Gresini Racing).

Da segnalare nelle prime fasi di gara l’infortunio di Somkiat Chantra, a cui è stato letteralmente “acciaccato” il piede destro (gamba fuori in staccata, ndr) dalla ruota anteriore della Boscoscuro di Fermin Aldeguer.

Il pilota del Team Honda Asia è stato portato in ospedale per dei controlli così come Jaume Masia, con l’iridato Moto3 2023 che dopo un contatto con Zonta van den Goorbergh (per lui doppio long-lap penalty, ndr) è caduto rovinosamente a terra, riportando un trauma cranico. Dall’ospedale giungono comunque notizie confortanti per entrambi.

5/5 - (1 vote)