SBK | Gp Aragon Gara 1, Petrucci: “Pensavo di poter vincere”

SBK Aragon Ducati Barni – Danilo Petrucci ha chiuso Gara 1 del Gran Premio di Aragon in quinta posizione.

Danilo Petrucci ha espresso la sua insoddisfazione dopo Gara 1 del Gran Premio di Aragon, affermando che la gara era alla sua portata per la vittoria, ma la mancanza di velocità sul rettilineo ha compromesso il risultato. Un attacco di Andrea Iannone lo ha costretto a scendere dalla prima alla sesta posizione, segnando un punto di svolta negativo nella sua gara. Petrucci ha espresso rammarico, convinto di poter puntare alla vittoria, ma riconosce che queste sono le dinamiche delle corse. Ora si concentra su un miglioramento del motore e dell’assetto per le prossime gare, con l’obiettivo di salire sul podio.

Dichiarazioni Danilo Petrucci Aragon Superbike 2024

“Sinceramente non sono molto contento. Era una gara che potevamo vincere, ma non eravamo veloci sul rettilineo. Dobbiamo capire il perché. Poi ho subito un attacco da Andrea Iannone, che da primo mi ha fatto passare sesto e li ho perso la mia gara. Mi dispiace perché pensavo di poter vincere. Queste sono le gare. Cercheremo di sistemare il motore e l’assetto per domani per cercare di salire sul podio.”

