Moto3 | Gp Germania Qualifiche: mostruosa pole di Veijer, Lunetta terzo ma penalizzato

Moto3 GP Germania Sachsenring Qualifiche – Mostruosa pole position per Collin Veijer al Sachsenring, teatro del Gran Premio di Germania classe Moto3, nona tappa del Motomondiale 2024.

Il pilota olandese del Team Intact GP, che nella gara di casa aveva perso la pole proprio allo scadere, l’ha ottenuta con lo lo strepitoso crono di 1:24.885, nuovo record della pista tedesca, unico pilota ad abbattere il “muro” del minuto e 25.

In prima fila con il pilota dell’Husqvarna alla terza pole in carriera (prima della stagione, ndr) il leader della classifica iridata David Alonso (CFMoto Aspar) e il nostro Luca Lunetta, che in sella alla Honda del Team SIC58 Squadra Corse ha chiuso a 0.337s dalla vetta. Sul pilota del Team di Paolo Simoncelli c’è però da considerare la penalità, un doppio long-lap da scontare in gara.

Quarto tempo per la Honda Leopard di Adrian Fernandez, che ha preceduto Josè Antonio Rueda (KTM Red Bull Ajo) e David Munoz (KTM BOE Motorsports) che chiude la seconda fila.

Scott Ogden su Honda MLav Racing ha ottenuto il settimo tempo davanti a Taiyo Furusato (Honda Team Asia) e Tatsuki Suzuki (Husqvarna Intact GP).

Stefano Nepa (KTM MTA) ha chiuso decimo ma anche lui dovrà scontare una penalità, in questo caso un long-lap penalty. Diciottesimo tempo per Matteo Bertelle (Honda Snipers) che essendo alla quinta infrazione per guida troppo lenta in un settore, partirà dalla pit-lane.

Filippo Farioli, Riccardo Rossi e Nicola Carraro hanno ottenuto il 21esimo, 22esimo e 23esimo tempo, ma anche loro sono stati penalizzati, Farioli con partenza dalla pit-lane, mentre Rossi e Carraro con un doppio long lap.

Anche altri piloti dovranno però fare i conti con le penalità ricevute, che di seguito elenchiamo: un long-lap penalty per Yamanaka, Almansa, Ortolà e Nepa. Doppio long-lap per Zurutuza, Lunetta, Rossi, Carraro, Buasri. Pit-lane start per Farioli, Bertelle, Whatley ed Esteban.

