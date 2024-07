MotoGP | Gp Germania Qualifiche: Martin, pole da record, Bagnaia è quarto

MotoGP Gp Germania Sachsenring Qualifiche – Jorge Martin ha conquistato la pole position del Gran Premio di Germania, nona tappa della MotoGP 2024 che si disputa sul toboga del Sachsenring.

Il leader della classifica Mondiale ha girato in 1:19.423, nuovo record del tracciato tedesco. Per “Martinator” 17esima pole MotoGP, quarta stagionale, 38esima in carriera. Per la Ducati sesta pole al Sachsenring, quarta consecutiva. In prima fila con lui partiranno un pò a sorpresa i due piloti Aprilia Trackhouse, Miguel Oliveira e Raul Fernandez, staccati rispettivamente di 0.048s e 0.220s.

Quarto tempo e seconda Fila per il due volte Campione del Mondo Pecco Bagnaia, che dopo un inizio difficile ieri, è riuscito a recuperare, candidandosi come protagonista. Il #1 della Ducati avrà accanto a se i compagni di marca Alex Marquez (Ducati Gresini, scivolato senza conseguenze, ndr) e un redivivo Franco Morbidelli (Pramac Racing).

Qualifica difficile per Maverick Vinales, caduto dopo un brutto high-side alla curva 10. Il #12 dell’Aprilia, che ieri era stato il più veloce, ha chiuso settimo, davanti ad un dolorante Fabio di Giannantonio (Ducati VR46 Racing Team, caduto violentemente ieri alla curva 1 con sublussazione della spalla destra, ndr) ed Enea Bastianini (Ducati Factory).

Quarta fila per il rookie KTM Pedro Acosta (Team GASGAS Tech3), Brad Binder (KTM) e Marco Bezzecchi (Ducati VR46 Racing Team).

Partirà solamente 13esimo Marc Marquez che oltre al dolore per il dito sinistro rotto e il dolore alle costole causato dall’high-side di venerdì, ha dovuto fare i conti in Q1 con Stefan Bradl, con il tester Honda che ha rovinato il giro buono (ultimo tentativo, ndr) dell’otto volte iridato, che ha dovuto abortire il tentativo. Il tedesco è stato penalizzato di tre posizioni, che però non ripagano il torto subito dallo spagnolo.

Dietro al più grande dei fratelli Marquez ci sono Fabio Quartararo (Yamaha Factory), Augusto Fernandez (KTM Team GASGAS Tech3), Jack Miller (KTM Factory), Takaaki Nakagami (Honda LCR) e Luca Marini (Repsol Honda). Dietro al pesarese i compagni di marca Johann Zarco, Joan Mir e Stefan Bradl e Remy Gardner, che sostituisce l’infortunato Alex Rins in sella alla seconda Yamaha Factory.

4.5/5 - (6 votes)