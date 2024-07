Moto2 | Gp Germania Qualifiche: Vietti centra la pole, Arbolino è sesto

Moto2 Gp Germania Sachsenring Qualifiche – Celestino Vietti dopo un inizio di stagione difficile, è stato grande protagonista nelle qualifiche del Sachsenring classe Moto2.

Il pilota del Team Ajo MotorSport, passato dalla Q1, ha fatto segnare la miglior prestazione con il crono di 1:22.778. Per Vietti sesta pole in Moto2, settima in carriera. In prima fila con il pilota di Cirié partiranno Jake Dixon (Aspar) e Fermin Aldeguer (SpeedUp), staccati rispettivamente di 0.047s e 0.127s.

Seconda fila per Senna Agius (Intact GP), Manuel Gonzalez (Gresini) e per Tony Arbolino (Marc VDS). Ai Ogura (MT Helmets – MSI) aprirà la terza fila dove troviamo anche Diogo Moreira (Italtrans Racing Team) e Marcos Ramirez (OnlyFans American Racing).

Il leader della classifica iridata Sergio Garcia (MT Helmets – MSI) è solamente 12esimo, mentre Dennis Foggia (Italtrans Racing Team) partirà 18esimo.

