Moto3 | Masia Campione del Mondo in Qatar se…

Moto3 GP Qatar 2023 Leopard Racing – Il Motomondiale arriva in Qatar con due titoli ancora da assegnare, quelli della Moto3 e della MotoGP, mentre quello della Moto2 è andato a Pedro Acosta.

In Top Class la lotta è ristretta tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin (clicca qui per saperne di più), mentre in Moto3 c’è un pilota che potrebbe giù laurearsi iridato a Lusail, Jaume Masia. Il pilota spagnolo ha 13 punti su Sasaki, 41 su Alonso e Holgado e 50 su Oncu.

Il pilota del Leopard Racing per vincere il titolo in Qatar dovrebbe vincere la gara con Sasaki fuori dal podio. Masia ha vinto in questa stagione in Olanda, India e Giappone e in quelle occasioni Sasaki è arrivato secondo, terzo e secondo, tre dei dieci podi conquistati finora quest’anno, più di chiunque altro.

Combinazioni Jaume Masia Campione del Mondo Moto3 Gp Qatar

– Masia 1° e Sasaki 4°

– Masia 2° e Sasaki 8°

– Masia 3° e Sasaki 12°

– Masia 4° e Sasaki 15°

#Moto3 Championship honours are up for grabs this weekend! 🏆 Here's what @jaume_masia needs to happen to be crowned in Qatar! 👑#QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/H6Eha1OCYA — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 16, 2023