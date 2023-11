MotoGP | GP Qatar 2023: la Conferenza Stampa in DIRETTA

GP Qatar, Conferenza Stampa – Amici di Motorionline, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci per la conferenza stampa del Gran Premio del Qatar, penultimo appuntamento della stagione 2023 del Motomondiale. Tutti gli occhi sono puntati sulla sfida per il titolo che vede sfidarsi Pecco Bagnaia e Jorge Martin, separati da 14 punti. Questo weekend, Bagnaia si gioca il primo matchpoint per diventare campione del mondo per la seconda volta nella classe regina.

Infatti, la conferenza stampa sarà dedicata esclusivamente ai due contendenti al titolo.

Sta facendo molto discutere la questione riguardante la pressione delle gomme: sia Bagnaia che Martin hanno ricevuto un warning:

#MotoGP #QatarGP #Motorionline In Qatar i due contendenti al titolo partiranno alla pari almeno lato irregolarità pressione gomme – https://t.co/c2UnovaI4F — MotoGrandPrix (@motograndprixit) November 13, 2023

Bagnaia campione del mondo in Qatar se…