MotoGP | Marc Marquez: “Favorevole alle concessioni ad Honda e Yamaha”

MotoGP – Marc Marquez ha parlato alla vigilia della prima giornata di prove del Gran Premio del Qatar, penultimo appuntamento della MotoGP 2023.

L’otto volte iridato ha parlato delle possibili concessioni ad Honda e Yamaha e del suo favorito per la lotta al titolo della MotoGP, che vede protagonisti Pecco Bagnaia e Jorge Martin. Ecco cosa ha detto il prossimo pilota Ducati Gresini (proverà la moto nei test post-gp di Valencia, ndr) così come riportato dai colleghi di AS.com.

Dichiarazioni Marc Marquez Concessioni Honda e Yamaha

“Se alla fine confermeranno davvero le concessioni, sarà una buona cosa. È bene aiutare i marchi che stanno faticando di più. Uno, perché quando sono marchi così grandi, chi è al top ha bisogno di risultati per la sua continuità nel Campionato, e questa è la cosa più importante e di cui tutti dobbiamo occuparci, perché alla fine nessuno vuole un Campionato monomarca, nessuno. Più marchi ci sono, più colore c’è e meglio è, più moto ci sono sulla griglia di partenza e meglio è. Penso che sia un bene anche per i piloti, perché se ci sono più marchi e più moto in grado di vincere le gare e in grado di lottare per i Campionati, allora i piloti saranno molto più ricercati. Ora siamo in una situazione in cui le moto sono più ricercate.”

Al momento, a Honda e Yamaha sono state promesse le seguenti concessioni per il 2024 come riporta Speedweek.com:

– Sviluppo del motore non congelato dall’inizio della stagione;

– Due motori per pilota in più rispetto agli europei, cioè dieci invece di otto;

– Quattro piste di prova invece di tre;

– Due aggiornamenti aerodinamici per pilota a stagione invece di uno;

– Qualsiasi numero di giorni di test aggiuntivi per i piloti regolari (“piloti sotto contratto”). Ad esempio, la partecipazione alla tre giorni di shakedown test a Sepang a febbraio.

Restrizioni previste per Ducati

– Due o nessuna wildcard all’anno invece di sei, così che non ci siano nove Ducati su 23 piloti come a Sepang;

– 140 pneumatici invece di 170 a stagione.

Dichiarazioni Marc Marquez Favorito Titolo MotoGP 2023

“Ho già scommesso e non cambio. Quando faccio una scommessa, la faccio fino in fondo. Martin è molto vicino e non mancano due gare, mancano quattro gare, tre per l’esattezza, perché le sprint danno la metà dei punti, e vedo che Martin ha la velocità per riuscirci. Poi vedremo cosa succederà. Nella Sprint in Malesia ha vinto Martin e nella gara “lunga” ha avuto la meglio Bagnaia, forse qui potrebbe essere il contrario. A Valencia può piovere, quindi vedremo, perché entrambi hanno il warning per la pressione delle gomme, quindi sarà interessante.”

