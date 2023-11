MotoGP | Bagnaia, le combinazioni per diventare Campione in Qatar

MotoGP GP Malesia Sepang Ducati – Pecco Bagnaia avrà il primo match-point per il titolo della MotoGP il prossimo weekend in Qatar, teatro della 19esima gara della MotoGP 2023.

Il #1 della Ducati arriva al Lusail International Circuit con 14 punti di vantaggio sul compagno di marca Jorge Martin, con il pilota del Pramac Racing che sarà costretto quindi a rimontare. Il weekend di gara tra gara Sprint e gara “lunga” della domenica mette in palio 37 punti per il vincitore delle due gare, di seguito le combinazioni per vedere Bagnaia di nuovo Campione del Mondo.

Combinazioni Pecco Bagnaia Campione del Mondo MotoGP 2023

Il pilota piemontese della “Rossa” a due ruote ha bisogno di guadagnare 23 punti tra gara sprint e gara “lunga” della domenica. Arriverebbe a +37, un vantaggio che Martin non potrebbe colmare a Valencia.

In una sola occasione quest’anno Bagnaia ha guadagnato più di 23 punti in un weekend su Martin, è accaduto nel Gran Premio deli Portogallo (+28), mentre ne ha persi 25 in Francia e 23 in India. Ricordiamo anche che dopo la Malesia Marco Bezzecchi è matematicamente fuori dalla lotta per il titolo iridato.

