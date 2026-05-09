Diretta MotoGP

MotoGP | GP Le Mans 2026: Sprint Race in DIRETTA (live e foto)

Live timing e commento dal circuito Bugatti di Le Mans

di Jessica Cortellazzi9 Maggio, 2026
MotoGP | GP Le Mans 2026: Sprint Race in DIRETTA (live e foto) MotoGP | GP Le Mans 2026: Sprint Race in DIRETTA (live e foto)

15:43 Grazie per averci seguito! Appuntamento a domani, ore 14 con il Gran Premio di Le Mans. Buon pomeriggio!

MotoGP | Gp Le Mans Sprint Race: capolavoro Martin, Bagnaia e Bezzecchi a podio

15:27 M.Marquez torna camminando a fatica nel suo motorhome, accompagnato dal Dr Charte

GIRO 13 – ULTIMO GIRO! Caduta di M.Marquez, rider OK, moto distrutta! Jorge Martin vince la Sprint Race del Gran Premio di Le Mans! Secondo Francesco Bagnaia davanti a Jorge Martin. Quarto Acosta davanti a Quartararo, Mir, Ogura, A.Marquez, Moreira e Zarco a chiudere la TOP 10. Undicesimo Aldeguer, a seguire: Binder, Rins, Toprak, Miller e Di Giannantonio

GIRO 12 – Ogura ha raggiunto A.Marquez e poco dopo arriva il sorpasso per la nona posizione. Caduta di Fernandez, rider OK!

GIRO 11 – 1.5 ora il vantaggio di Martin

GIRO 10 – 1.3 il vantaggio di Martin su Pecco. Bezzecchi a 1.6 da Bagnaia

GIRO 9 – 5 GIRI AL TERMINE!

GIRO 8 – TOP 10: Martin, Bagnaia, Bezzecchi, Acosta, Quartararo, Mir, M.Marquez, A.Marquez, Ogura e Fernandez

GIRO 7 – Caduta di Morbidelli, rider OK! 1.2 il vantaggio di Martin su Bagnaia

GIRO 6 – M.Marquez si migliora. Caduta di Bastianini, rider OK!

GIRO 5 – Undicesimo Moreira, a seguire: Bastianini, Zarco, Aldeguer, Toprak, Binder, Rins, Miller, Morbidelli e Di Giannantonio che ha ripreso la moto

GIRO 4 – Caduta di Di Giannantonio, rider OK. Martin a 1.1. Acosta sorpassa Quartararo e sale quarto

GIRO 3 – Mir attacca M.Marquez e sale sesto. Bezzecchi va largo e ne approfitta Bagnaia a mettersi secondo. TOP 10: Martin, Bagnaia, Bezzecchi, Quartararo, Acosta, Mir, M.Marquez, A.Marquez, Zarco e Ogura

GIRO 2 – Caduta di Folger e Marini, rider OK! 7 decimi di vantaggio per Martin. M.Marquez ha sorpassato Mir e sale sesto

GIRO 1 – PARTENZA E VIA! Ottimo start di Bezzecchi, Bagnaia entra su M.Marquez e poi arriva Martin a mettersi in testa! TOP 10: Martin, Bezzecchi, Bagnaia, Quartararo, M.Marquez, Mir, Acosta, A.Marquez, Zarco e Ogura. Pessima partenza di Di Giannantonio che è 14esimo

15:02 I piloti arrivano sulla griglia di partenza. 13 i giri da disputare

15:00 Parte il giro di formazione!

14:58 5 MINUTI AL VIA!

Diretta Sprint Race GP Francia MotoGP 2026 – Amici di Motorionline, rieccoci collegati con il circuito Bugatti di Le Mans per la diretta della Sprint Race del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento della MotoGP 2026.

A partire dalle 15:00, restate sintonizzati su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della gara Sprint.

Davanti a tutti, scatterà Francesco Bagnaia che era a digiuno dalle Pole da ben 196 giorni. A completare la prima fila, troviamo Marc Marquez e Marco Bezzecchi. Fabio Di Giannantonio apre la seconda fila, davanti a Pedro Acosta e Fabio Quartararo. Dalla settima casella, parte Joan Mir, affiancato da Jorge Martin e Ai Ogura. Alex Marquez chiude la TOP 10.

DIRETTA SPRINT RACE GP FRANCIA LE MANS DALLE 15:00

Foto: Michelin

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