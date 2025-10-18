MotoGP | Gp Australia: Acosta ‘investito’ dal fumo della Honda di Marini [VIDEO]
L'episodio è avvenuto durante le FP2 di Phillip Island
di Alessio Brunori18 Ottobre, 2025
GP Australia Phillip Island KTM MotoGP 2025 – Pedro Acosta è stato suo malgrado protagonista di un episodio avvenuto durante le FP2 del Gran Premio d’Australia MotoGP.
Il pilota della KTM è stato “investito” in pieno rettilineo dal fumo uscito dal motore della Honda di Luca Marini. Lo Squalo” di Mazarron ha schivato la Honda RC213V del pesarese, passando molto vicino al posteriore della moto giapponese.
Nel video sopra riportato la ‘svampata’ dalla Honda di Luca Marini, con la Honda che rompe il secondo motore dopo quello di Joan Mir nella giornata di venerdì.
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Articoli correlati
MotoGP | GP Australia 2025: Sprint Race in DIRETTA (live e foto)
Live timing e commento da Phillip Island
MotoGP Gp Australia Phillip Island Sprint Race – Amici di MotoGrandPrix, rieccoci collegati con il circuito di Phillip Island dove,
Moto2 | Gp Australia: Moreira, pole e record, indietro gli italiani
Il pilota brasiliano ha preceduto Agius e Gonzalez
Moto2 Gp Australia Phillip Island Qualifiche – Pole position per Diogo Moreira nel Gran Premio d’Australia classe Moto2, 19esimo appuntamento
Moto3 | Gp Australia: Kelso, pole da record, Lunetta in prima fila
Bene anche Matteo Bertelle, che centra il 5° tempo, seconda fila
Moto3 Gp Australia Phillip Island Qualifiche – Joel Kelso profeta in patria, il pilota australiano ha infatti ottenuto la pole
MotoGP | GP Australia: Bagnaia penalizzato [VIDEO]
Il pilota della Ducati aveva ostacolato Marco Bezzecchi durante la Q2
GP Australia Phillip Island Ducati MotoGP 2025 – Pecco Bagnaia è stato sanzionato dai Commissari FIM in seguito a un
MotoGP | GP Australia 2025, cambia il programma della domenica
Ecco il nuovo schedule delle gare di Phillip Island
MotoGP Gp Australia Phillip Island 2025 – Cambia il programma della domenica della MotoGP a Phillip Island, teatro della 19esima
MotoGP | Gp Australia: Quartararo, pole show con record, Bezzecchi è secondo
Nuovo record della pista di Phillip Island per il pilota della Yamaha, indietro Bagnaia
MotoGP Gp Australia Phillip Island Qualifiche – Il tracciato di Phillip Island è uno dei più belli ed amati da
MotoGP | GP Australia 2025: Qualifiche in DIRETTA (live e foto)
Live timing e commento da Phillip Island
02:46 Grazie per averci seguito! Appuntamento alle 6 con la partenza della Sprint Race! 02:32 TOP 10: Quartararo, Bezzecchi, Miller,
MotoGP | Ducati pensa a Bulega come sostituto di Marc Marquez [VIDEO]
Il D.S. di Ducati Corse Mauro Grassilli, ha parlato anche del rientro di Marc Marquez
Ducati MotoGP 2025 – Ducati sta pensando a Nicolò Bulega come sostituto di Marc Marquez nel Gran Premio del Portogallo.
You must be logged in to post a comment Login