MotoGP

MotoGP | Gp Australia: Acosta ‘investito’ dal fumo della Honda di Marini [VIDEO]

L'episodio è avvenuto durante le FP2 di Phillip Island

di Alessio Brunori18 Ottobre, 2025
MotoGP | Gp Australia: Acosta ‘investito’ dal fumo della Honda di Marini [VIDEO]MotoGP | Gp Australia: Acosta ‘investito’ dal fumo della Honda di Marini [VIDEO]

GP Australia Phillip Island KTM MotoGP 2025 – Pedro Acosta è stato suo malgrado protagonista di un episodio avvenuto durante le FP2 del Gran Premio d’Australia MotoGP.

Il pilota della KTM è stato “investito” in pieno rettilineo dal fumo uscito dal motore della Honda di Luca Marini. Lo Squalo” di Mazarron ha schivato la Honda RC213V del pesarese, passando molto vicino al posteriore della moto giapponese.

Nel video sopra riportato la ‘svampata’ dalla Honda di Luca Marini, con la Honda che rompe il secondo motore dopo quello di Joan Mir nella giornata di venerdì.


3.3/5 - (3 votes)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in MotoGP

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

Foto MotoGP SBK

motogp-gp-australia-phillip-island-day1-2025-00019motogp-gp-australia-phillip-island-day1-2025-00009motogp-gp-australia-phillip-island-day1-2025-00046motogp-gp-australia-phillip-island-day1-2025-00090motogp-gp-australia-phillip-island-day1-2025-00082motogp-gp-australia-phillip-island-day1-2025-00060motogp-gp-australia-phillip-island-day1-2025-00035motogp-gp-australia-phillip-island-day1-2025-00057motogp-gp-australia-phillip-island-day1-2025-00066motogp-gp-australia-phillip-island-day1-2025-00055motogp-gp-australia-phillip-island-day1-2025-00007motogp-gp-australia-phillip-island-day1-2025-00073

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news