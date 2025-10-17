Moto2 | Gp Australia: Moreira fa sue le pre-qualifiche con record
Il pilota italo-brasiliano (che correrà in MotoGP nel 2026) ha preceduto Senna Agius e David Alonso
Moto2 Gp Australia Phillip Island Prove – Diogo Moreira ha fatto sue le pre-qualifiche del Gran Premio d’Australia classe Moto2, 19esimo appuntamento del Motomondiale 2025 in programma sul tracciato di Phillip Island.
Fresco di promozione in MotoGP (correrà con la Honda del Team LCR, ndr), Il pilota brasiliano ha girato in 1:30.307, nuovo record della pista australiana (il vecchio apparteneva ad Aron Canet, che lo scorso anno aveva fatto segnare 1:30.816, ndr).
Alle sua spalle, staccati di soli 0.008s l’idolo di casa Senna Agius (intact GP), seguito dal rookie Aspar, David Alonso, con quest’ultimo che ha girato in 1:30.535 a 0.228s dalla vetta.
Jake Dixon con la prima Boscoscuro, quella del Marc VDS Racing Team, è quarto e davanti al leader della classifica iridata Manuel Gonzalez, che dopo la brutta caduta delle FP1, è nuovamente scivolato, senza conseguenze fisiche.
Sesto tempo per Mario Aji (Team Asia), che ha chiuso davanti ad Aron Canet (Fantic Racing) e al migliore dei piloti italiani, Tony Arbolino (Boscoscuro Pramac Racing). Chiudono la Top Ten Darryn Binder (Gresini) e il rookie Collin Veijer (Red Bull Ajo).
Qualificati direttamente alla Q2 anche Daniel Munoz (team-mate di Veijer, ndr), Barry Baltus (Fantic Racing), Izan Guevara (Pramac Racing) e Ayumu Sasaki (RW Racing GP).
Pochi millesimi hanno separato l’iridato 2024 della Supersport Adrian Huertas dall’accesso diretto alla fase finale delle qualifiche. Il pilota dell’Italtrans Racing Team dovrà passare dalla Q1, dove troviamo tra gli altri il rookie Daniel Holgado (Aspar, autore di una caduta ad inizio sessione e rialzatosi zoppicante, ndr), il nostro Celestino Vietti (Beta Tools SpeedRS Team) e il compagno di squadra di quest’ultimo, Alonso Lopez.
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
moto2 Prove Libere 2 Phillip Island - GP Australia - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|10
|Diogo Moreira
|Italtrans Racing Team
|1:30.307
|2
|81
|Senna Agius
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:30.315
|+0.008
|3
|80
|David Alonso
|Cfmoto Power Electronics Aspar Team
|1:30.535
|+0.228
|4
|96
|Jake Dixon
|Elf Marc Vds Racing Team
|1:30.607
|+0.300
|5
|18
|Manuel Gonzalez
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:30.740
|+0.433
|6
|64
|Mario Suryo Aji
|Idemitsu Honda Team Asia
|1:30.755
|+0.448
|7
|44
|Aron Canet
|Fantic Racing
|1:30.776
|+0.469
|8
|14
|Tony Arbolino
|Blu Cru Pramac Yamaha Moto2
|1:30.792
|+0.485
|9
|15
|Darryn Binder
|Italjet Gresini Moto2
|1:30.818
|+0.511
|10
|95
|Collin Veijer
|Red Bull Ktm Ajo
|1:30.840
|+0.533
|11
|17
|David Munoz
|Red Bull Ktm Ajo
|1:30.919
|+0.612
|12
|7
|Barry Baltus
|Fantic Racing
|1:30.949
|+0.642
|13
|28
|Izan Guevara
|Blu Cru Pramac Yamaha Moto2
|1:30.965
|+0.658
|14
|71
|Ayumu Sasaki
|Rw-idrofoglia Racing Gp
|1:30.966
|+0.659
|15
|99
|Adrian Huertas
|Italtrans Racing Team
|1:31.040
|+0.733
|16
|4
|Ivan Ortola
|Qjmotor - Frinsa - Msi
|1:31.059
|+0.752
|17
|75
|Albert Arenas
|Italjet Gresini Moto2
|1:31.092
|+0.785
|18
|12
|Filip Salac
|Elf Marc Vds Racing Team
|1:31.121
|+0.814
|19
|11
|Alex Escrig
|Klint Forward Factory Team
|1:31.418
|+1.111
|20
|16
|Joe Roberts
|Onlyfans American Racing Team
|1:31.460
|+1.153
|21
|27
|Daniel Holgado
|Cfmoto Power Electronics Aspar Team
|1:31.510
|+1.203
|22
|84
|Zonta Van Den Goorbergh
|Rw-idrofoglia Racing Gp
|1:31.527
|+1.220
|23
|21
|Alonso Lopez
|Beta Tools Speedrs Team
|1:31.557
|+1.250
|24
|24
|Marcos Ramirez
|Onlyfans American Racing Team
|1:31.773
|+1.466
|25
|9
|Jorge Navarro
|Klint Forward Factory Team
|1:31.791
|+1.484
|26
|13
|Celestino Vietti
|Beta Tools Speedrs Team
|1:32.180
|+1.873
|27
|29
|Harrison Voight
|Qjmotor - Frinsa - Msi
|1:32.226
|+1.919
|28
|92
|Yuki Kunii
|Idemitsu Honda Team Asia
|1:32.418
|+2.111
Phillip Island - GP Australia - Risultati Prove Libere 2
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in Moto2
You must be logged in to post a comment Login