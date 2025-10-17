Moto2 | Gp Australia: Moreira fa sue le pre-qualifiche con record

Moto2 Gp Australia Phillip Island Prove – Diogo Moreira ha fatto sue le pre-qualifiche del Gran Premio d’Australia classe Moto2, 19esimo appuntamento del Motomondiale 2025 in programma sul tracciato di Phillip Island.

Fresco di promozione in MotoGP (correrà con la Honda del Team LCR, ndr), Il pilota brasiliano ha girato in 1:30.307, nuovo record della pista australiana (il vecchio apparteneva ad Aron Canet, che lo scorso anno aveva fatto segnare 1:30.816, ndr).

Alle sua spalle, staccati di soli 0.008s l’idolo di casa Senna Agius (intact GP), seguito dal rookie Aspar, David Alonso, con quest’ultimo che ha girato in 1:30.535 a 0.228s dalla vetta.

Jake Dixon con la prima Boscoscuro, quella del Marc VDS Racing Team, è quarto e davanti al leader della classifica iridata Manuel Gonzalez, che dopo la brutta caduta delle FP1, è nuovamente scivolato, senza conseguenze fisiche.

Sesto tempo per Mario Aji (Team Asia), che ha chiuso davanti ad Aron Canet (Fantic Racing) e al migliore dei piloti italiani, Tony Arbolino (Boscoscuro Pramac Racing). Chiudono la Top Ten Darryn Binder (Gresini) e il rookie Collin Veijer (Red Bull Ajo).

Qualificati direttamente alla Q2 anche Daniel Munoz (team-mate di Veijer, ndr), Barry Baltus (Fantic Racing), Izan Guevara (Pramac Racing) e Ayumu Sasaki (RW Racing GP).

Pochi millesimi hanno separato l’iridato 2024 della Supersport Adrian Huertas dall’accesso diretto alla fase finale delle qualifiche. Il pilota dell’Italtrans Racing Team dovrà passare dalla Q1, dove troviamo tra gli altri il rookie Daniel Holgado (Aspar, autore di una caduta ad inizio sessione e rialzatosi zoppicante, ndr), il nostro Celestino Vietti (Beta Tools SpeedRS Team) e il compagno di squadra di quest’ultimo, Alonso Lopez.

