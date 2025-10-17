Moto2

Moto2 | Gp Australia: Moreira fa sue le pre-qualifiche con record

Il pilota italo-brasiliano (che correrà in MotoGP nel 2026) ha preceduto Senna Agius e David Alonso

di Alessio Brunori17 Ottobre, 2025
Moto2 Gp Australia Phillip Island Prove – Diogo Moreira ha fatto sue le pre-qualifiche del Gran Premio d’Australia classe Moto2, 19esimo appuntamento del Motomondiale 2025 in programma sul tracciato di Phillip Island.

Fresco di promozione in MotoGP (correrà con la Honda del Team LCR, ndr), Il pilota brasiliano ha girato in 1:30.307, nuovo record della pista australiana (il vecchio apparteneva ad Aron Canet, che lo scorso anno aveva fatto segnare 1:30.816, ndr).

Alle sua spalle, staccati di soli 0.008s l’idolo di casa Senna Agius (intact GP), seguito dal rookie Aspar, David Alonso, con quest’ultimo che ha girato in 1:30.535 a 0.228s dalla vetta.

Jake Dixon con la prima Boscoscuro, quella del Marc VDS Racing Team, è quarto e davanti al leader della classifica iridata Manuel Gonzalez, che dopo la brutta caduta delle FP1, è nuovamente scivolato, senza conseguenze fisiche.

Sesto tempo per Mario Aji (Team Asia), che ha chiuso davanti ad Aron Canet (Fantic Racing) e al migliore dei piloti italiani, Tony Arbolino (Boscoscuro Pramac Racing). Chiudono la Top Ten Darryn Binder (Gresini) e il rookie Collin Veijer (Red Bull Ajo).

Qualificati direttamente alla Q2 anche Daniel Munoz (team-mate di Veijer, ndr), Barry Baltus (Fantic Racing), Izan Guevara (Pramac Racing) e Ayumu Sasaki (RW Racing GP).

Pochi millesimi hanno separato l’iridato 2024 della Supersport Adrian Huertas dall’accesso diretto alla fase finale delle qualifiche. Il pilota dell’Italtrans Racing Team dovrà passare dalla Q1, dove troviamo tra gli altri il rookie Daniel Holgado (Aspar, autore di una caduta ad inizio sessione e rialzatosi zoppicante, ndr), il nostro Celestino Vietti (Beta Tools SpeedRS Team) e il compagno di squadra di quest’ultimo, Alonso Lopez.

moto2 Prove Libere 2 Phillip Island - GP Australia - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 10 Diogo Moreira Italtrans Racing Team 1:30.307
2 81 Senna Agius Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:30.315 +0.008
3 80 David Alonso Cfmoto Power Electronics Aspar Team 1:30.535 +0.228
4 96 Jake Dixon Elf Marc Vds Racing Team 1:30.607 +0.300
5 18 Manuel Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:30.740 +0.433
6 64 Mario Suryo Aji Idemitsu Honda Team Asia 1:30.755 +0.448
7 44 Aron Canet Fantic Racing 1:30.776 +0.469
8 14 Tony Arbolino Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 1:30.792 +0.485
9 15 Darryn Binder Italjet Gresini Moto2 1:30.818 +0.511
10 95 Collin Veijer Red Bull Ktm Ajo 1:30.840 +0.533
11 17 David Munoz Red Bull Ktm Ajo 1:30.919 +0.612
12 7 Barry Baltus Fantic Racing 1:30.949 +0.642
13 28 Izan Guevara Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 1:30.965 +0.658
14 71 Ayumu Sasaki Rw-idrofoglia Racing Gp 1:30.966 +0.659
15 99 Adrian Huertas Italtrans Racing Team 1:31.040 +0.733
16 4 Ivan Ortola Qjmotor - Frinsa - Msi 1:31.059 +0.752
17 75 Albert Arenas Italjet Gresini Moto2 1:31.092 +0.785
18 12 Filip Salac Elf Marc Vds Racing Team 1:31.121 +0.814
19 11 Alex Escrig Klint Forward Factory Team 1:31.418 +1.111
20 16 Joe Roberts Onlyfans American Racing Team 1:31.460 +1.153
21 27 Daniel Holgado Cfmoto Power Electronics Aspar Team 1:31.510 +1.203
22 84 Zonta Van Den Goorbergh Rw-idrofoglia Racing Gp 1:31.527 +1.220
23 21 Alonso Lopez Beta Tools Speedrs Team 1:31.557 +1.250
24 24 Marcos Ramirez Onlyfans American Racing Team 1:31.773 +1.466
25 9 Jorge Navarro Klint Forward Factory Team 1:31.791 +1.484
26 13 Celestino Vietti Beta Tools Speedrs Team 1:32.180 +1.873
27 29 Harrison Voight Qjmotor - Frinsa - Msi 1:32.226 +1.919
28 92 Yuki Kunii Idemitsu Honda Team Asia 1:32.418 +2.111

Phillip Island - GP Australia - Risultati Prove Libere 2

