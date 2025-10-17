Moto3

Moto3 | Gp Australia: doppietta Honda, ad Almansa le pre-qualifiche di Phillip Island

Il #22 precede il team-mate Adrian Fernandez, Guido Pini sesto è il migliore degli italiani

di Alessio Brunori17 Ottobre, 2025
Moto3 | Gp Australia: doppietta Honda, ad Almansa le pre-qualifiche di Phillip IslandMoto3 | Gp Australia: doppietta Honda, ad Almansa le pre-qualifiche di Phillip Island

Moto3 Gp Australia Phillip Island Prove – Doppietta Honda Leopard nelle pre-qualifiche del Gran Premio d’Australia, 19esima tappa del Motomondiale 2025 in programma a Phillip Island.

Miglior tempo per David Almansa, che fa segnare il best-lap di 1:34.726, andando a precedere di 0.392s il team-mate Adrian Fernandez.

Terzo tempo per Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo), con il #83 seguito da Angel Piqueras (KTM MT Helmets – MSI) e dall’idolo di casa Joel Kelso (KTM MTA).

Il migliore dei piloti italiani è il rookie Guido Pini (KTM Intact GP), sesto e davanti al Campione del Mondo 2025 Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo).

Chiudono la Top Ten il rookie Maximo Quiles (KTM Aspar) e il duo del SIC58 Squadra Corse Luca Lunetta e Stefano Nepa, che hanno portato le loro Honda in nona e decima posizione.

Qualificati direttamente alla Q2 anche Jacob Roulstone (Red Bull KTM Tech3), Taiyo Furusato (Honda Team Asia), Joel Esteban (Aspar, sostituisce il nostro Dennis Foggia, alle prese con una polmonite, ndr) e Ryusei Yamanaka (KTM MT Helmets – MSI) e Nicola Carraro (Honda Snipers).

Dovranno passare dalla Q1 tra gli altri i nostri Matteo Bertelle (KTM MTA) e Riccardo Rossi (Honda Snipers).

5/5 - (6 votes)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui

Moto3 Prove Libere 2 Phillip Island - GP Australia - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 22 David Almansa Leopard Racing 1:34.726
2 31 Adrian Fernandez Leopard Racing 1:35.118 +0.392
3 83 Alvaro Carpe Red Bull Ktm Ajo 1:35.288 +0.562
4 36 Angel Piqueras Frinsa - Mt Helmets - Msi 1:35.376 +0.650
5 66 Joel Kelso Levelup-mta 1:35.409 +0.683
6 94 Guido Pini Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:35.450 +0.724
7 99 Jose Antonio Rueda Red Bull Ktm Ajo 1:35.460 +0.734
8 28 Maximo Quiles Cfmoto Gaviota Aspar Team 1:35.494 +0.768
9 58 Luca Lunetta Sic58 Squadra Corse 1:35.512 +0.786
10 82 Stefano Nepa Sic58 Squadra Corse 1:35.538 +0.812
11 12 Jacob Roulstone Red Bull Ktm Tech3 1:35.538 +0.812
12 72 Taiyo Furusato Honda Team Asia 1:35.675 +0.949
13 78 Joel Esteban Cfmoto Gaviota Aspar Team 1:35.801 +1.075
14 6 Ryusei Yamanaka Frinsa - Mt Helmets - Msi 1:35.840 +1.114
15 10 Nicola Carraro Rivacold Snipers Team 1:35.885 +1.159
16 18 Matteo Bertelle Levelup-mta 1:36.055 +1.329
17 8 Eddie O'shea Gryd - Mlav Racing 1:36.308 +1.582
18 73 Valentin Perrone Red Bull Ktm Tech3 1:36.379 +1.653
19 21 Ruche Moodley Denssi Racing - Boe 1:36.425 +1.699
20 19 Scott Ogden Cip Green Power 1:36.472 +1.746
21 14 Cormac Buchanan Denssi Racing - Boe 1:36.550 +1.824
22 95 Marco Morelli Gryd - Mlav Racing 1:36.559 +1.833
23 5 Tatchakom Buasri Honda Team Asia 1:36.574 +1.848
24 55 Noah Dettwiler Cip Green Power 1:36.588 +1.862
25 51 Brian Uriarte Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:36.708 +1.982
26 54 Riccardo Rossi Rivacold Snipers Team 1:36.989 +2.263

Phillip Island - GP Australia - Risultati Prove Libere 2

Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche

Tags
Leggi altri articoli in Moto3

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

MotoGP | GP Australia 2025: i dati della BremboMotoGP | GP Australia 2025: i dati della Brembo
MotoGP

MotoGP | GP Australia 2025: i dati della Brembo

La curva più dura del circuito di Phillip Island è la prima, le MotoGP passano da 335 km/h a 182 km/h in 3,6 secondi
MotoGP Brembo GP Australia -La MotoGP torna in pista e dopo la gara di Mandalika, tocca a Phillip Island, Australia,

Foto MotoGP SBK

motogp-gp-indonesia-mandalika-race-2025-00108motogp-gp-indonesia-mandalika-race-2025-00045motogp-gp-indonesia-mandalika-race-2025-00079motogp-gp-indonesia-mandalika-race-2025-00003motogp-gp-indonesia-mandalika-race-2025-00075motogp-gp-indonesia-mandalika-race-2025-00061motogp-gp-indonesia-mandalika-race-2025-00029motogp-gp-indonesia-mandalika-race-2025-00054motogp-gp-indonesia-mandalika-race-2025-00128motogp-gp-indonesia-mandalika-race-2025-00036motogp-gp-indonesia-mandalika-race-2025-00134motogp-gp-indonesia-mandalika-race-2025-00069

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news