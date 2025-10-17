Moto3 | Gp Australia: doppietta Honda, ad Almansa le pre-qualifiche di Phillip Island
Il #22 precede il team-mate Adrian Fernandez, Guido Pini sesto è il migliore degli italiani
Moto3 Gp Australia Phillip Island Prove – Doppietta Honda Leopard nelle pre-qualifiche del Gran Premio d’Australia, 19esima tappa del Motomondiale 2025 in programma a Phillip Island.
Miglior tempo per David Almansa, che fa segnare il best-lap di 1:34.726, andando a precedere di 0.392s il team-mate Adrian Fernandez.
Terzo tempo per Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo), con il #83 seguito da Angel Piqueras (KTM MT Helmets – MSI) e dall’idolo di casa Joel Kelso (KTM MTA).
Il migliore dei piloti italiani è il rookie Guido Pini (KTM Intact GP), sesto e davanti al Campione del Mondo 2025 Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo).
Chiudono la Top Ten il rookie Maximo Quiles (KTM Aspar) e il duo del SIC58 Squadra Corse Luca Lunetta e Stefano Nepa, che hanno portato le loro Honda in nona e decima posizione.
Qualificati direttamente alla Q2 anche Jacob Roulstone (Red Bull KTM Tech3), Taiyo Furusato (Honda Team Asia), Joel Esteban (Aspar, sostituisce il nostro Dennis Foggia, alle prese con una polmonite, ndr) e Ryusei Yamanaka (KTM MT Helmets – MSI) e Nicola Carraro (Honda Snipers).
Dovranno passare dalla Q1 tra gli altri i nostri Matteo Bertelle (KTM MTA) e Riccardo Rossi (Honda Snipers).
Moto3 Prove Libere 2 Phillip Island - GP Australia - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|22
|David Almansa
|Leopard Racing
|1:34.726
|2
|31
|Adrian Fernandez
|Leopard Racing
|1:35.118
|+0.392
|3
|83
|Alvaro Carpe
|Red Bull Ktm Ajo
|1:35.288
|+0.562
|4
|36
|Angel Piqueras
|Frinsa - Mt Helmets - Msi
|1:35.376
|+0.650
|5
|66
|Joel Kelso
|Levelup-mta
|1:35.409
|+0.683
|6
|94
|Guido Pini
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:35.450
|+0.724
|7
|99
|Jose Antonio Rueda
|Red Bull Ktm Ajo
|1:35.460
|+0.734
|8
|28
|Maximo Quiles
|Cfmoto Gaviota Aspar Team
|1:35.494
|+0.768
|9
|58
|Luca Lunetta
|Sic58 Squadra Corse
|1:35.512
|+0.786
|10
|82
|Stefano Nepa
|Sic58 Squadra Corse
|1:35.538
|+0.812
|11
|12
|Jacob Roulstone
|Red Bull Ktm Tech3
|1:35.538
|+0.812
|12
|72
|Taiyo Furusato
|Honda Team Asia
|1:35.675
|+0.949
|13
|78
|Joel Esteban
|Cfmoto Gaviota Aspar Team
|1:35.801
|+1.075
|14
|6
|Ryusei Yamanaka
|Frinsa - Mt Helmets - Msi
|1:35.840
|+1.114
|15
|10
|Nicola Carraro
|Rivacold Snipers Team
|1:35.885
|+1.159
|16
|18
|Matteo Bertelle
|Levelup-mta
|1:36.055
|+1.329
|17
|8
|Eddie O'shea
|Gryd - Mlav Racing
|1:36.308
|+1.582
|18
|73
|Valentin Perrone
|Red Bull Ktm Tech3
|1:36.379
|+1.653
|19
|21
|Ruche Moodley
|Denssi Racing - Boe
|1:36.425
|+1.699
|20
|19
|Scott Ogden
|Cip Green Power
|1:36.472
|+1.746
|21
|14
|Cormac Buchanan
|Denssi Racing - Boe
|1:36.550
|+1.824
|22
|95
|Marco Morelli
|Gryd - Mlav Racing
|1:36.559
|+1.833
|23
|5
|Tatchakom Buasri
|Honda Team Asia
|1:36.574
|+1.848
|24
|55
|Noah Dettwiler
|Cip Green Power
|1:36.588
|+1.862
|25
|51
|Brian Uriarte
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:36.708
|+1.982
|26
|54
|Riccardo Rossi
|Rivacold Snipers Team
|1:36.989
|+2.263
Phillip Island - GP Australia - Risultati Prove Libere 2
