MotoGP | Gp Australia: Bezzecchi da record, sue le pre-qualifiche
Il pilota dell'Aprilia ha preceduto Raul Fernandez e Fabio Di Giannantonio, Marini e Bagnaia in Q2
MotoGP Gp Australia Phillip Island Prove – Marco Bezzecchi in grande spolvero nelle pre-qualifiche del Gran Premio d’Australia MotoGP, 19esimo appuntamento del Motomondiale 2025.
Il pilota riminese ha infatti conquistato il miglior tempo con tanto di nuovo record del circuito di Phillip Island, 1:26.492.
Il “Bez” è sembrato in grande forma così come l’Aprilia, che piazza in seconda posizione la RS-GP25 di Raul Fernandez, rider Trackhouse MotoGP Team, con lo spagnolo che ha girato in 1:26.783 a 0.291s dal compagno di marca.
Bene Fabio Di Giannantonio, terzo con la Ducati GP 25 del VR46 Racing Team e staccato di 0.420s. “Diggia” precede la Yamaha YZR-M1 di Fabio Quartararo e la Ducati GP 24 del Gresini Racing di Alex Marquez.
Sesto tempo per la Yamaha Factory di un redivivo Alex Rins, che precede l’unica Honda nei dieci e quindi qualificata direttamente alla Q2, la RC213V del pesarese Luca Marini.
Molto bene Pol Espargarò, che smessi i “panni” di commentatore DAZN Spagna e quelli di tester, porta la KTM del Team Tech3 (sostituisce l’infortunato Maverick Vinales, ndr) in ottava posizione, miglior RC16 in classifica.
Qualificati direttamente alla Q2 anche Pecco Bagnaia con la Ducati Factory e non completamente soddisfatto della sua sessione e Pedro Acosta (KTM Factory), uno dei migliori sul passo e scivolato alla curva 4 ad inizio sessione, senza conseguenze.
Solo 5 millesimi hanno separato il vincitore di Mandalika, Fermin Aldeguer dalla Q2. Il pilota del Gresini Racing sarà costretto alla Q1, dove troviamo anche Brad Binder, Jack Miller, Joan Mir, Johann Zarco, Miguel Oliveira, Franco Morbidelli (solamente 17esimo il pilota del VR46 Racing Team, che chiude a 1.414s dalla vetta, ndr), Ai Ogura, il tester Aprilia Lorenzo Savadori, Enea Bastianini (tornato nelle retrovie da qualche gara e che ha chiuso 20esimo a 1.623s da Bezzecchi, ndr), il tester Ducati Michele Pirro (sostituisce l’infortunato Marc Marquez, ndr) e il rookie Honda LCR, Somkiat Chantra.
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
MotoGp Prove Libere 2 Phillip Island - GP Australia - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|72
|Marco Bezzecchi
|Aprilia Racing
|1:26.492
|2
|25
|Raul Fernandez
|Trackhouse Motogp Team
|1:26.783
|+0.291
|3
|49
|Fabio Di Giannantonio
|Pertamina Enduro Vr46 Racing Team
|1:26.912
|+0.420
|4
|20
|Fabio Quartararo
|Monster Energy Yamaha Motogp Team
|1:26.926
|+0.434
|5
|73
|Alex Marquez
|Bk8 Gresini Racing Motogp
|1:26.945
|+0.453
|6
|42
|Alex Rins
|Monster Energy Yamaha Motogp Team
|1:27.006
|+0.514
|7
|10
|Luca Marini
|Honda Hrc Castrol
|1:27.051
|+0.559
|8
|44
|Pol Espargaro
|Red Bull Ktm Tech3
|1:27.054
|+0.562
|9
|63
|Francesco Bagnaia
|Ducati Lenovo Team
|1:27.132
|+0.640
|10
|37
|Pedro Acosta
|Red Bull Ktm Factory Racing
|1:27.145
|+0.653
|11
|54
|Fermin Aldeguer
|Bk8 Gresini Racing Motogp
|1:27.150
|+0.658
|12
|33
|Brad Binder
|Red Bull Ktm Factory Racing
|1:27.269
|+0.777
|13
|43
|Jack Miller
|Prima Pramac Yamaha Motogp
|1:27.309
|+0.817
|14
|36
|Joan Mir
|Honda Hrc Castrol
|1:27.319
|+0.827
|15
|5
|Johann Zarco
|Castrol Honda Lcr
|1:27.376
|+0.884
|16
|88
|Miguel Oliveira
|Prima Pramac Yamaha Motogp
|1:27.696
|+1.204
|17
|21
|Franco Morbidelli
|Pertamina Enduro Vr46 Racing Team
|1:27.906
|+1.414
|18
|79
|Ai Ogura
|Trackhouse Motogp Team
|1:27.920
|+1.428
|19
|32
|Lorenzo Savadori
|Aprilia Racing
|1:27.978
|+1.486
|20
|23
|Enea Bastianini
|Red Bull Ktm Tech3
|1:28.115
|+1.623
|21
|51
|Michele Pirro
|Ducati Lenovo Team
|1:29.040
|+2.548
|22
|35
|Somkiat Chantra
|Idemitsu Honda Lcr
|1:29.112
|+2.620
Phillip Island - GP Australia - Risultati Prove Libere 2
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in In evidenza
You must be logged in to post a comment Login