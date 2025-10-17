MotoGP | Gp Australia: Bezzecchi da record, sue le pre-qualifiche

MotoGP Gp Australia Phillip Island Prove – Marco Bezzecchi in grande spolvero nelle pre-qualifiche del Gran Premio d’Australia MotoGP, 19esimo appuntamento del Motomondiale 2025.

Il pilota riminese ha infatti conquistato il miglior tempo con tanto di nuovo record del circuito di Phillip Island, 1:26.492.

Il “Bez” è sembrato in grande forma così come l’Aprilia, che piazza in seconda posizione la RS-GP25 di Raul Fernandez, rider Trackhouse MotoGP Team, con lo spagnolo che ha girato in 1:26.783 a 0.291s dal compagno di marca.

Bene Fabio Di Giannantonio, terzo con la Ducati GP 25 del VR46 Racing Team e staccato di 0.420s. “Diggia” precede la Yamaha YZR-M1 di Fabio Quartararo e la Ducati GP 24 del Gresini Racing di Alex Marquez.

Sesto tempo per la Yamaha Factory di un redivivo Alex Rins, che precede l’unica Honda nei dieci e quindi qualificata direttamente alla Q2, la RC213V del pesarese Luca Marini.

Molto bene Pol Espargarò, che smessi i “panni” di commentatore DAZN Spagna e quelli di tester, porta la KTM del Team Tech3 (sostituisce l’infortunato Maverick Vinales, ndr) in ottava posizione, miglior RC16 in classifica.

Qualificati direttamente alla Q2 anche Pecco Bagnaia con la Ducati Factory e non completamente soddisfatto della sua sessione e Pedro Acosta (KTM Factory), uno dei migliori sul passo e scivolato alla curva 4 ad inizio sessione, senza conseguenze.

Solo 5 millesimi hanno separato il vincitore di Mandalika, Fermin Aldeguer dalla Q2. Il pilota del Gresini Racing sarà costretto alla Q1, dove troviamo anche Brad Binder, Jack Miller, Joan Mir, Johann Zarco, Miguel Oliveira, Franco Morbidelli (solamente 17esimo il pilota del VR46 Racing Team, che chiude a 1.414s dalla vetta, ndr), Ai Ogura, il tester Aprilia Lorenzo Savadori, Enea Bastianini (tornato nelle retrovie da qualche gara e che ha chiuso 20esimo a 1.623s da Bezzecchi, ndr), il tester Ducati Michele Pirro (sostituisce l’infortunato Marc Marquez, ndr) e il rookie Honda LCR, Somkiat Chantra.

