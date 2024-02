Ecco la nuova livrea della Yamaha Factory 2024 [FOTO]

MotoGP Presentazione Yamaha 2024 – E’ stato presentato questa mattina il Team Yamaha Monster Energy che prenderà parte al Motomondiale 2024 con Fabio Quartararo e Alex Rins.

I due piloti che hanno già provato durante il test shakedown di Sepang saranno in pista per tre giorni a partire da domani per il primo test collettivo della MotoGP 2024, sempre al Sepang International Circuit.

Sia Quartararo che Rins si augurano che il gap rispetto alla concorrenza si sia assottigliato, il francese e lo spagnolo proveranno ad essere protagonisti sin da domani.

