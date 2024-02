MotoGP | Rins: “Ho lavorato molto sulla mia forma fisica”

MotoGP Monster Energy Yamaha – Alex Rins correrà in questa stagione con la Yamaha, moto che ha già potuto provare a Valencia e nello shakedown di Sepang.

L’ex pilota di Suzuki e Honda dopo il brutto infortunio del Mugello 2023 che lo ha tenuto lontano dalle piste per gran parte della scorsa stagione, ha lavorato molto sulla mia forma fisica per essere pronto per il 2024. Ecco cosa ha detto alla presentazione della nuova Yamaha M1.

Dichiarazioni Alex Rins Presentazione Nuova Yamaha M1 2024

“Ho già avuto il mio primo assaggio della M1 lavorando con il team Yamaha a Valencia e allo Shakedown di Sepang, ma l’evento di lancio della stagione MEYM 2024 di oggi mi fa sentire di nuovo emozionato come se fosse il primo giorno. Abbiamo fatto un buon primo run nei test di Valencia, quindi ne sono rimasto abbastanza soddisfatto e non vedo l’ora di continuare il lavoro qui a Sepang. Ho molte cose da provare, ma mi sento fiducioso. La moto sembra facile da adattare, quindi penso che potrò fare qualche ulteriore passo avanti nei test di Sepang. Ho lavorato molto sulla mia forma fisica per arrivare qui al miglior livello possibile, e ora tutto quello che voglio fare è ricominciare a correre!”