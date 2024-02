MotoGP | Test Sepang, Bagnaia: “Ci aspettano tre giorni impegnativi”

Test Sepang MotoGP 2024 Ducati – Pecco Bagnaia è pronto a tornare in sella alla sua Ducati Desmosedici GP e lo farà da domani al Sepang International Circuit, teatro di una tre giorni di test ufficiali.

Il due volte iridato della MotoGP dopo il breve assaggio di Valencia (vedi foto, ndr) non vede l’ora di scendere in pista per tastare con mano l’evoluzione della moto che ha dominato lo scorso Campionato, tre Desmosedici nelle prime tre posizione della classifica piloti.

Ecco cosa ha detto il #1 della “Rossa” a due ruote che punta al terzo titolo consecutivo della Top Class.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Preview Test Sepang MotoGP 2024

“Mi è mancata la mia Desmosedici GP in questa pausa invernale; perciò, sono davvero felice di tornare finalmente in pista a Sepang per il primo test del 2024. L’ultimo test a Valencia dello scorso anno aveva dato riscontri positivi e Michele in questi tre giorni ha già portato avanti parte del lavoro; mi aspetto di trovare una buona base sul quale continuare lo sviluppo della nuova moto. Ci aspettano tre giorni impegnativi, ma anche molto importanti. Speriamo che il meteo ci permetta di sfruttare appieno tutto il tempo a nostra disposizione.”

