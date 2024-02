MotoGP | Quartararo: “Voglio lottare per le prime posizioni”

MotoGP Monster Energy Yamaha – Fabio Quartararo ha parlato durante la presentazione della nuova Yamaha M1 MotoGP con cui affronterà la stagione 2024.

L’iridato 2021 della Top Class è già stato in pista nei giorni scorsi nel test shakedown e dal sei all’otto febbraio si confronterà con tutta la concorrenza sempre al Sepang International Circuit.

Ecco cosa ha detto “El Diablo”, che punta a dimenticare lo scorso campionato, terminato in decima posizione e senza risultati di spicco.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Presentazione Nuova Yamaha M1 2024

“È l’inizio della nuova stagione: è sempre emozionante! Tutti ripartono da zero punti e so che sia io che la squadra siamo super motivati a portare a termine quanto più lavoro possibile durante i test di Sepang. Un buon inizio del 2024 anche se si tratta solo di test pre-campionato, può comportare un grande vantaggio in seguito. Quindi, come sempre, metteremo tutto quello che abbiamo in ogni giorno, in ogni sessione, in ogni corsa e in ogni giro. So che la Yamaha ha lavorato duro dietro le quinte, quindi penso che se continuiamo a spingerci al limite in tutti gli aspetti, dovremmo essere in grado di trascorrere un grande anno. Voglio lottare per le prime posizioni e voglio salutare nuovamente i miei tifosi dal gradino più alto del podio!”