WDW | Race of Champions in Diretta Streaming [VIDEO]

Diretta Streaming WDW Race of Champions – Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con il Misano World Circuit Marco Simoncelli, dove alle 17:30 scatterà l’attesissima Race of Champions che vedrà sfidarsi sulla Panigale V4 tutti i piloti Ducati delle classi MotoGP, WSBK e WSS! Ieri si sono disputate le qualifiche che hanno visto Andrea Iannone conquistare la Pole Position, davanti a Francesco Bagnaia e Fabio Di Giannantonio. Dalla seconda fila, scatteranno Nicolò Bulega, Marc Marquez e Marco Bezzecchi. Terza fila con Michele Pirro, Enea Bastianini e Franco Morbidelli, seguiti da Jorge Martin, Michael Rinaldi e Alex Marquez che completano la quarta fila. A concludere la griglia di partenza, troviamo: Danilo Petrucci, Alvaro Bautista e Glenn Irwin.

SEGUI QUI LA RACE OF CHAMPIONS A PARTIRE DALLE 17:15 (GARA ALLE 17:30)