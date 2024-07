WDW | Bagnaia vince la Race of Champions, Iannone 2°, Marquez 3°, contatto con Bulega?

WDW 2024 Race of Champions – La Race of Champions 2024 è stata vinta da Pecco Bagnaia che ha portato la nuova Ducati Panigale V4S davanti a quelle di Andrea Iannone e Marc Marquez.

Quest’ultimo è stato protagonista all’ultima curva dell’ultimo giro, quando nel tentativo di salire sul podio ha attaccato Nicolò Bulega, dovrebbe esserci stato un contatto (anche se le immagini non lo chiariscono del tutto, ndr) con il romagnolo a terra e dolorante alla spalla destra.

In partenza grande stacco di Bagnaia che supera il pole-man Andrea Iannone, con Bulega e Marc Marquez che guadagnano una posizione.

Bagnaia ha tenuto sempre la testa della gara, con Iannone che ad un certo punto si è avvicinato, senza però mai tentare il sorpasso. Marc Marc Marquez quarto, con il passare dei giri si è avvicinato e come detto all’ultima curva ha incrociato la traiettoria con Bulega con l’iridato 2023 della Supersport a terra.

Bulega sembra non abbia infortuni particolari se non una grande botta. Lunedì lo visiterà il Dr. Porcellini per ulteriori accertamenti.

Grande festa per il pubblico, presente numerosissimo, ma rimane la “macchia” di Marc Marquez, che ricordiamo il prossimo anno farà coppia nel Team ufficiale con Pecco Bagnaia.

L’otto volte iridato ha così commentato: ” È stato uno spettacolo per tutti i fan. È stata una bella gara e ci siamo divertiti. Non so se c’è stato un contatto, non me ne sono accorto. Ma saliremo entrambi sul podio e poi andremo a cena insieme.”

4.7/5 - (4 votes)