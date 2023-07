SBK | Gp Most FP2: Razgatlioglu è il più veloce, doppietta Yamaha, Petrucci miglior Ducati

SBK Gp Most FP2 – Toprak Razgatlioglu ha ottenuto il miglior tempo della seconda sessione di prove libere del Gran premio della Repubblica Ceca, ottavo round del Mondiale Superbike in programma sul tracciato di Most.

Il pilota della Yamaha ha fatto segnare il best-lap con il crono di 1’32.367, crono che gli ha permesso di battere per soli 12 millesimi il compagno di marca Remy Gardner, Team GYTR GRT.

Ottimo terzo tempo per Danilo Petrucci, che in sella alla Ducati Panigale V4R del Barni Racing Team ha girato a poco più di un decimo dalla vetta, andando a precedere altre tre moto della casa di Borgo Panigale, quelle di Michael Ruben Rinaldi, Axel Bassani e del Campione in carica Alvaro Bautista.

Andrea Locatelli con la seconda Yamaha YZF R1 ufficiale è settimo, davanti al compagno di marca Dominique Aegerter (Team GYTR GRT) e alla BMW M1000 RR di Scott Redding, il più veloce della FP1.

Chiude la Top Ten Jonathan Rea su Kawasaki ZX-10RR, davanti al team-mate Alex Lowes. I primi dieci piloti sono racchiusi in poco più di mezzo secondo.

Lorenzo Baldassarri con la Yamaha del Team GMT94 è 17esimo a 1.078s dalla vetta, mentre Roberto Tamburini con la R1 del Team MotoxRacing ha chiuso 22esimo.

Day 1 WorldSBK Most FP2 – Tempi finali

01 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 1'32.367 02 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 1'32.379 03 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 1'32.471 04 RINALDI Michael R. Ducati Panigale V4R 1'32.560 05 BASSANI Axel Ducati Panigale V4R 1'32.611 06 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 1'32.654 07 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1'32.806 08 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 1'32.886 09 REDDING Scott BMW M1000 RR 1'32.890 10 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1'32.892 11 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1'32.971 12 GERLOFF Garrett BMW M1000 RR 1'33.058 13 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 1'33.108 14 BAZ Loris BMW M1000 RR 1'33.335 15 OETTL Philipp Ducati Panigale V4R 1'33.343 16 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 1'33.401 17 BALDASSARRI Lorenzo Yamaha YZF R1 1'33.445 18 KONIG Oliver Kawasaki ZX-10RR 1'34.520 19 RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR 1'34.634 20 VINALES Isaac Kawasaki ZX-10RR 1'34.667 21 SOOMER Hannes Honda CBR1000 RR-R 1'34.978 22 TAMBURINI Roberto Yamaha YZF R1 1'36.055 23 GRANADO Eric Honda CBR1000 RR-R 1'36.076 24 VAN DER MARK Michael BMW M1000 RR 1'44.215

