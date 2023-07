SBK | Gp Most Day 1: Razgatlıoğlu, “Buon feeling”

SBK Gp Repubblica Ceca Yamaha – Toprak Razgatlıoğlu ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio della Repubblica Ceca, ottava tappa del mondiale 2023, con il primo tempo.

Nelle condizioni non perfette della prima giornata di libere, il pilota turco ha dimostratro un ottimo feeling in quasi tutte le condizioni.

Dichiarazioni Toprak Razgatlıoğlu Gp Most Yamaha

“Sono molto felice di tornare di nuovo sul circuito di Most, perché mi piace questa pista! Oggi per me non è stato male sul bagnato! Buona fiducia e sento che la mia R1 è molto buona – e dopo aver girato sull’asciutto, avevo solo bisogno di un altro giro in FP1 per un buon tempo sul giro! Poi nella seconda sessione abbiamo lavorato per un buon assetto della moto, perché stiamo usando la gomma dura. Lo stesso per tutti, penso: stiamo usando la SC1 posteriore. Sembra “non male”, ma stiamo ancora lavorando per domani. Ho solo bisogno di qualche miglioramento nell’ultimo settore – sembra che il mio ritmo non sia male, ma se possiamo migliorare questo, il mio feeling sarà molto migliore ma in generale sono contento. Oggi siamo partiti veloci perché il mio feeling era molto buono e ho una buona confidenza con la R1, anche sul bagnato dopo quasi quattro anni! Asciutto o bagnato ora, va bene!”