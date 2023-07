SBK | Gp Most FP1: meteo protagonista, Redding il più veloce

SBK Gp Most FP1 – Scott Redding è stato il più veloce della prima sessione di prove libere del Gran premio della Repubblica Ceca, ottavo round del Mondiale Superbike in programma questo week-end sul tracciato di Most.

La sessione è stata caratterizzata dal meteo, con i piloti inizialmente in pista con pneumatici rain vista la pioggia e l’asfalto bagnato, mentre nel finale hanno potuto girare con gomme slick.

Il pilota britannico è stato il primo a montare le coperture da asciutto e con la sua BMW M1000 RR si è portato subito in testa, ma a pochi minuti dalla fine Toprak Razgatlioglu lo aveva sopravanzato e solo sotto alla bandiera a scacchi il #45 si è ripreso la vetta con 0.644s di vantaggio sul pilota turco della Yamaha.

Terzo e quarto tempo per la Kawasaki ZX-10RR di Alex Lowes e per la Yamaha YZF R1 di Dominique Aegerter. Quest’ultimo è seguito dai compagni di marca Remy Gardner e Andrea Locatelli, con il bergamasco migliore degli italiani.

Chiudono la Top Ten Philipp Oettl (miglior pilota Ducati), Xavi Vierge (Honda CBR1000 RR-R), Garrett Gerloff (BMW M1000 RR) ed Eric Granado (Honda CBR1000 RR-R).

Michael Ruben Rinaldi con la Ducati ufficiale è 11esimo, mentre il suo team-mate Alvaro Bautista (leader della classifica iridata e Campione in carica, ndr) ha preferito non prendere rischi e ha chiuso 17esimo, subito dietro a Jonathan Rea (Kawasaki ZX-10RR).

Lorenzo Baldassarri (Yamaha YZF R1) è 12esimo, Roberto Tamburini (Yamaha YZF R1) 13esimo, Axel Bassani (Ducati Panigale V4R Team Motocorsa) 18esimo e Danilo Petrucci (Ducati Panigale V4R Barni Racing Team) 20esimo.

Day 1 WorldSBK Most FP1- Tempi finali

01 REDDING Scott BMW M1000 RR 1'33.926 02 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 1'34.570 03 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1'34.669 04 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 1'35.351 05 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 1'36.016 06 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1'36.081 07 OETTL Philipp Ducati Panigale V4R 1'36.142 08 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 1'36.239 09 GERLOFF Garrett BMW M1000 RR 1'36.650 10 GRANADO Eric Honda CBR1000 RR-R 1'36.811 11 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 1'37.291 12 BALDASSARRI Lorenzo Yamaha YZF R1 1'38.064 13 TAMBURINI Roberto Yamaha YZF R1 1'38.991 14 KONIG Oliver Kawasaki ZX-10RR 1'40.053 15 RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR 1'40.299 16 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1'45.365 17 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 1'46.032 18 BASSANI Axel Ducati Panigale V4R 1'47.019 19 VINALES Isaac Kawasaki ZX-10RR 1'47.624 20 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 1'49.656 21 SOOMER Hannes Honda CBR1000 RR-R 1'50.018 22 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 1'50.234 23 VAN DER MARK Michael BMW M1000 RR 1'55.059 24 BAZ Loris BMW M1000 RR

