SBK | Gp Most, Rinaldi: “Mi sono allenato bene e sento di stare decisamente meglio”

SBK Gp Most Ducati – Dopo il weekend difficile di Imola, Michael Rinaldi punta a rifarsi a Most, ottava tappa del Mondiale 2023.

Per Michael Rinaldi 129 punti in classifica e l’obiettivo di tornare sul podio dopo i cinque conquistati tra Phillip Island (Australia), Barcellona (Spagna) e Misano (Italia).

Dichiarazioni Michael Rinaldi Gp Most

“Dopo Imola ho lavorato tanto per cercare di tornare nella migliore condizione fisica possibile. Mi sono allenato bene e sento di stare decisamente meglio. Sono contento di essere a Most, una pista particolare, forse più stretta e piccola rispetto ad altre, ma con un layout che mi piace. Penso che possiamo divertirci in questo weekend sperando, per essere sincero, anche nel bel tempo”.