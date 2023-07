SBK | Gp Most: Rea, ”È un circuito difficile da padroneggiare”

SBK Gp Most Kawasaki – Jonathan Rea e Alex Lowes hanno già gareggiato due volte presso il circuito unico di 4.212 km di Most, a bordo delle loro Kawasaki Ninja ZX-10RR. Dopo un fine settimana di lavoro intensissimo in Italia appena una settimana fa, il campo del WorldSBK si sta dirigendo verso una località più settentrionale.

Rea ha ottenuto quattro podi sulle sei singole partenze a Most, rendendolo l’unico circuito attuale del WorldSBK in cui non ha vinto almeno una gara. Jonathan detiene il record di vittorie in carriera nel WorldSBK, con 118.

Lowes non ha avuto molta fortuna ad Autodrom Most in passato, inclusa una malattia l’anno scorso che lo ha costretto a ritirarsi dalla gara finale del weekend. Questa stagione si dirige a Most in perfetta forma e pronto a lottare per i podi.

Nel corso del 2023, Rea ha conquistato otto podi ed è al quarto posto nella classifica generale, a soli sette punti dal terzo classificato. Lowes ha ottenuto un podio in questa stagione ed è all’ottavo posto nella classifica generale.

Dichiarazioni Jonathan Rea Gp Most

“Most è un circuito relativamente nuovo nel calendario e ci siamo già stati due volte, quindi non abbiamo un’enorme quantità di dati rispetto ad alcuni altri circuiti. È un circuito difficile da padroneggiare in quanto ha un po’ di tutto. Ci sono sezioni di frenata e ripartenza, sezioni fluide e molti cambi di direzione. È davvero fondamentale avere la moto ben configurata lì. Questo sarà il nostro obiettivo principale venerdì mattina, lavorare verso le gare più lunghe. Speriamo di avere un clima costante e trovare una buona sensazione. È un circuito in cui ho faticato in passato; ho avuto qualche difficoltà con la natura del luogo. Le ultime gare sono state positive per noi, abbiamo lottato per i podi durante questa parte centrale dell’anno e siamo sempre rimasti nei primi cinque. Sarà la chiave, mantenere questa tendenza lottando per i podi. Sarà una bella tappa per cercare di ottenere alcuni buoni risultati prima della pausa estiva. È sempre meglio affrontare la pausa con una sensazione positiva.”

Dichiarazioni Alex Lowes Gp Most

“Non vedo l’ora di questa gara, che sarà l’ultima fino a settembre. Abbiamo avuto un fine settimana caldo a Imola l’ultima volta, ma sento di aver guidato davvero bene. Considerando le circostanze – perdere il miglior tempo nelle qualifiche e poi cadere nella gara finale, che si è svolta in condizioni abbastanza estreme – sento di essere stato in pista bene. Ero piuttosto fiducioso, quindi porterò questa fiducia a Most. L’anno scorso ero piuttosto malato durante il weekend di gara e non sono riuscito a completarlo. Non vedo l’ora di tornare a Most perché mi piace abbastanza. Ci sono molti cambi di direzione e alcune curve abbastanza veloci. Non è il circuito più facile, ma lavoreremo sodo venerdì per ottenere una buona configurazione. La nostra velocità è stata piuttosto buona durante tutto l’anno, dobbiamo solo lavorare sulla nostra velocità con pneumatici usati. Mi sento bene e non vedo l’ora di tornare con il team e cercare di lottare per i podi prima della pausa estiva.”