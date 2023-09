SBK | Ufficiale, Rea è il nuovo pilota Yamaha

Sbk– Dopo l’annuncio del divorzio tra Kawasaki e Rea, è arrivata l’ufficialità della mossa successiva del britannico: dal 2024 sarà pilota Yamaha.

onathan Rea, gareggerà insieme a Andrea Locatelli nel Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Official Team nel 2024, avendo siglato un accordo di due anni. Jonathan Rea è il pilota di WorldSBK più vincente di tutti i tempi, con sei titoli consecutivi conquistati in un periodo di dominio incredibile tra il 2015 e il 2020. Ma i record non finiscono qui: detiene anche il record del maggior numero di vittorie nella categoria, con 119 successi, il maggior numero di podi (256) e il maggior numero di giri veloci (102), tutto ciò in 401 gare che hanno fatto storia.

Il nordirlandese ha accumulato più punti di chiunque altro nel WorldSBK, superando i 6.000 punti dal suo debutto nella classe di produzione nel 2008. Oltre a ciò, Rea detiene il record del tempo più lungo tra la sua prima vittoria (Misano 2009) e l’ultima (Most 2023), ha conquistato 41 pole position e ha sempre fatto parte dei primi tre classificati nella classifica finale del Campionato WorldSBK dal 2014.

Nonostante la sua carriera straordinaria, la fame di successo di Rea non è diminuita, e il suo obiettivo è chiaro: aggiungere nuove vittorie al suo record e diventare il primo pilota a vincere sette titoli WorldSBK.

