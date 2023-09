Barcellona Test Pirelli: feedback positivi dai piloti delle classi Moto3 e Moto2

Barcellona Test Pirelli Moto3 – Moto2 – I piloti delle classi Moto3 e Moto2 hanno testato al Montmelò di Barcellona i pneumatici Pirelli che debutteranno nel Motomondiale 2024, quando Pirelli diventerà il fornitore ufficiale ed esclusivo per entrambe le classi.

I test sono iniziati alle 10 del mattino e si sono conclusi alle 17:30 e i piloti di ciascuna delle due classi hanno effettuato tre sessioni per un totale di oltre tre ore in pista con temperature dell’asfalto comprese tra 30 e 50 gradi centigradi e tempo soleggiato.

I piloti di entrambe le classi hanno utilizzato i pneumatici slick Diablo Superbike in mescole soft e medium sia per l’anteriore che per il posteriore. In Moto2 in misura 125/70 R17 anteriore e 200/65 R17 posteriore, in Moto3 100/70 R17 anteriore e 120/70 R17 posteriore.

Non sono stati forniti tempi sul giro ufficiali ma i sensori sul rettilineo di partenza/arrivo erano attivi e ciascun team ha quindi potuto registrare i propri tempi.

Dichiarazioni Giorgio Barbier Direttore Racing Moto Pirelli Test Moto3 e Moto2 Barcellona

​

“Per Pirelli il bilancio di questo primo test con team e piloti di Moto2 e Moto3 è senz’altro molto positivo. Il circuito di Montmelò è piuttosto impegnativo per le gomme, quindi, è stato un eccellente campo di prova per effettuare il primo test e verificare fin da subito la bontà dei nostri pneumatici. Anche in mancanza di tempi sul giro ufficiali, abbiamo visto che siamo già molto veloci e che i livelli di usura sono molto buoni, soprattutto se si considera che quello di oggi era un primissimo test in condizioni plug&play, ovvero senza possibilità di settare al meglio le moto anche in considerazione della gara che si correrà a Misano nel fine settimana. Sappiamo di avere un prodotto molto prestazionale e solido e i commenti positivi che abbiamo raccolto oggi da parte di piloti e addetti ai lavori ce lo hanno confermato. In particolare, oltre al grip e alla prestazione pura, sono stati apprezzati il comportamento estremamente intuitivo, l’immediata facilità di utilizzo e la sensazione di fiducia espressa dall’anteriore grazie anche al buon bilanciamento tra i due assi. I piloti sono riusciti a spingere forte fin da subito grazie al controllo e alla precisione che i nostri pneumatici sono stati in grado di garantire, in altre parole hanno percepito subito una sensazione di grande sicurezza. E questi sono stati commenti unanimi, non ci sono state voci fuori dal coro. Un ottimo inizio e sono convinto che quando le moto saranno settate al meglio per i nostri pneumatici potranno sfruttarne appieno tutto il potenziale.”

