SBK | Si chiude un era: Rea e Kawasaki divorziano

Sbk – Dopo 9 stagioni, 6 titoli e 104 vittorie le strade di Jonathan Rea e Kawasaki si separano.

Nonostante il contratto sia formalmente valido anche per la prossima stagione, il pilota britannico e il team hanno deciso in comune accordo di separarsi.

Rea e Kawasaki hanno scritto pagine importati di storia per questo sport. Durante il suo periodo in sella al team ufficiale ufficiale, il 36enne Rea ha ottenuto un bottino senza precedenti di sei titoli WorldSBK oltre ad accumulare una serie di altri record tra cui record di tutti i tempi WorldSBK per campionati, vittorie in gara, podi, giri più veloci e punti complessivi.

Il futuro di Rea potrebbe essere in sella alla Yamaha lasciata libera di Razgatlıoğlu.

Dichiarazioni Jonathan Rea

“Voglio ringraziare tutti in KMC e KRT per aver creduto in me e avermi dato l’opportunità di mettermi alla prova ai massimi livelli. Ho imparato e cresciuto tanto come persona e come pilota fin dal primo giorno in cui ho messo piede sulla superbike Ninja ZX-10R ufficiale. Vincere sei Campionati WorldSBK consecutivi sarà sempre il momento più incredibile del mio periodo con Kawasaki; ma saranno anche i ricordi meravigliosi, le lezioni di vita e le risate che porterò con me nel futuro. E, sicuramente, la nostra missione è completare la stagione 2023 con la stessa forza e impegno che abbiamo sempre dimostrato. Ora, ripensando al nostro viaggio, mi riempie di orgoglio la gioia e la felicità che abbiamo portato ai fan e ai proprietari di Kawasaki in tutto il mondo. Questo non è un addio, perché non si dice addio alla famiglia, ma è semplicemente la fine di questo incredibile capitolo. Auguro a tutti noi di KRT buona fortuna per i capitoli che sicuramente seguiranno. Ci vediamo in pista”